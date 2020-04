Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Cụ thể, tại quyết định 589, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, ủy viên Đảng ủy Công an TƯ, Phó chủ nhiệm thường trực UB Kiểm tra Đảng ủy Công an TƯ, giữ chức Thứ trưởng Công an.

Tại quyết định 595, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Tấn Tới, ủy viên Đảng ủy Công an TƯ, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng sinh năm 1966, quê quán tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông có trình độ học vấn Đại học Cảnh sát nhân dân, cử nhân Lý luận chính trị.

Trước khi công tác tại Bộ Công an, ông từng giữ chức Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 8/11/2018, ông Hùng nhận công tác tại UB Kiểm tra Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an. Sau đó, ông được bầu làm Phó chủ nhiệm thường trực UB Kiểm tra Đảng ủy Công an TƯ.

Năm 2019, ông được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng Công an.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới

Thiếu tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ học vấn Đại học Cảnh sát nhân dân, tiến sĩ Luật.

Ông Tới vào ngành năm 1986, từng trải qua nhiều chức vụ: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an TP Bạc Liêu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó giám đốc Công an tỉnh rồi Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 22/10/2019, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an. Sau đó, ông được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới hiện là ủy viên UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

