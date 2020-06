Thủ tướng cho rằng gần 100 cán bộ cao cấp bị xử lý thời gian qua là "cái giá phải trả không ít" để cho thấy Đảng nghiêm túc, Chính phủ nhìn thẳng sự thật...

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội, chiều nay (8/6) tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá mô hình quản trị của đất nước gần 100 triệu dân, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề rất mới, rất khó.

"Điều quan trọng là phải giữ chế độ, giữ Đảng, trong bối cảnh thế lực thù địch, phản động luôn sẵn sàng đối đầu", Thủ tướng lưu ý.

Sau 45 năm giải phóng và 35 năm đổi mới, đất nước ta thế nào, Thủ tướng đặt vấn đề, từ một đất nước đói ăn, thiếu ăn, nợ nần chồng chất, đã vượt qua nhiều thác ghềnh để tiến bước.

Dẫn chứng điều này, Thủ tướng cho biết có hàng vạn người từ nước ngoài đăng ký về Việt Nam. "Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: 'Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết'. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì 'Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam''.

Đánh giá về kinh tế xã hội 2019, Thủ tướng cho rằng đây là năm thứ 3 liên tiếp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, Việt Nam từ vài chục triệu đô la xuất nhập khẩu, năm vừa rồi đã có kim ngạch trên 500 tỉ USD. Từ sau năm 1945, năm nay lần đầu tiên Nhà nước hỗ trợ tiền cho người dân.

Tuy nhiên, một đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển theo Thủ tướng vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Thủ tướng dẫn chứng về 12 dự án thua lỗ không dễ dàng giải quyết, khuyết điểm là do "chúng ta chưa có kinh nghiệm về kinh tế thị trường".

"Mình cùng phải chịu trách nhiệm chuyện này. Chúng ta có nhiều khuyết điểm, nhất là các dự án thua lỗ. Bao nhiêu ethanol, dầu khí cũ để lại không khắc phục nổi? Rồi thép Thái Nguyên, một đống sắt gỉ bây giờ thì làm sao có thể khắc phục được? Khó khắc phục. Rồi thậm chí là chậm khắc phục. Cần có thời gian tiếp tục thúc đẩy giải quyết" Thủ tướng nói.

Cố gắng đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy trước Đại hội Đảng

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Thủ tướng cho biết, giải quyết cũng rất khó khăn, mất thời gian. “Các đồng chí biết an toàn quan trọng nhất thì họ chẳng bàn giao hồ sơ an toàn cho mình. Nói qua, nói lại, thảo luận đi, thảo luận lại. Một số phái đoàn ở Bắc Kinh cũng tới thảo luận. Sắp tới đây cũng có thể bàn dứt điểm được. Cố gắng trước Đại hội (Đại hội Đảng lần thứ 13) có thể chạy được tuyến này thì may mắn. Khó khăn lắm, mất thời gian về chuyện này rất lớn" Thủ tướng nói.

Đảng, Nhà nước đang có chương trình để khắc phục, đảm bảo tính chặt chẽ, đúng pháp luật, tránh tình trạng mất cán bộ rồi giờ lại tiếp tục mất cán bộ nữa do sơ suất trong vận dụng pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Dù là chuyện cũ hay mới, Chính phủ khóa này hay khóa trước thì đều phải là cùng chịu trách nhiệm, đưa đất nước tiến lên với tinh thần anh em bảo nhau làm việc cho tốt".

Theo Thủ tướng, gần 100 cán bộ cao cấp đã bị xử lý thời gian qua là "cái giá phải trả không ít" để cho thấy Đảng nghiêm túc, Chính phủ nhìn thẳng sự thật, Quốc hội thấy vấn đề để xử lý tốt hơn, nhanh hơn, đảm bảo hệ thống an toàn.

Về kế hoạch phát triển năm 2020, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm cho khó khăn của đất nước và thế giới chưa bao giờ lớn như thế, sẽ không đặt chỉ tiêu tăng trường 6,8%, mà phấn đấu cao nhất, từ 4-,45%, có thể cao hơn.

Vấn đề đầu tư công rất lớn, vừa rồi Thủ tướng đã có thư gửi đến Chủ tịch, Bí thư các tỉnh và các Bộ trưởng, yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý vấn đề đầu tư công tại địa phương mình. Bộ Chính trị, Chính phủ đã trình Quốc hội 1 cơ chế, nếu như năm nay bộ nào không giải ngân vốn đầu tư công thì chúng tôi điều chuyển vốn đi chỗ khác, địa phương mà không giải ngân vốn đầu tư công tốt sẽ điều chuyển sang địa phương khác.

Năm nay, mất khoảng 20 triệu khách du lịch quốc tế, nhưng không phải vì tiếc 20 triệu khách đó mà mở cửa ào ạt để lây nhiễm đến cộng đồng, phá vỡ thành quả chúng ta đã làm nên, đừng có tiếc những chuyện kinh tế mà hy sinh tính mạng người dân, đó là quan điểm nhất quán

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay cần giải quyết tốt những bất đồng trong nhân dân để không có những điểm nóng phức tạp xảy ra. "Các địa phương phải đón bắt đầu tư mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy địa phương, ngành phát triển, không để chậm trễ, trì trệ, sợ trách nhiệm trước ĐH Đảng toàn quốc", Thủ tướng nêu.

Trần Thường