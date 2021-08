Đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đã thực hiện giãn cách thì phải tuyệt đối nghiêm, tận dụng thời gian vàng để khống chế dịch.

Sáng 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có mặt tại TP.HCM để kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi chi tiết về tình hình an sinh xã hội, chăm lo người khó khăn trên địa bàn phường.

Thủ tướng nói chuyện với lãnh đạo cảng Cát Lái

Bí thư phường Cát Lái Nguyễn Minh Điền cho biết, phường hiện có hơn 400 người phục vụ cho 6.000 hộ, tức mỗi người phục vụ trung bình 15 hộ.

Thủ tướng yêu cầu phải sử dụng mọi nguồn lực có thể để giúp đỡ người dân. Địa phương phải tự tổ chức, tự làm. Quá trình làm có thể sáng tạo, nhưng phải đảm bảo giãn cách tuyệt đối để tranh thủ thời gian vàng.

Về an sinh, Thủ tướng nhắc lãnh đạo phường, thấy dân đói thì mình phải đến ngay, phải hỗ trợ nhanh, thấy người lang thang cơ nhỡ mình đưa về một nơi ở luôn, nuôi dưỡng trong những ngày cách ly.

Công an phải phối hợp lo hết, vừa an ninh trật tự, vừa an ninh xã hội; lo cho dân không đói, không thiếu ăn thiếu mặc, đáp ứng mọi nhu cầu an ninh xã hội.

Qua nghe báo cáo của phường Cát Lái, Thủ tướng hỏi thăm phường với lực lượng tại chỗ chăm lo thế nào, có làm nổi không?

Thủ tướng nêu rõ, với đội ngũ phường có 400 người chăm lo cho 6.000 hộ, mỗi người lo 15 hộ, nếu thiếu thì quân đội, công an bổ sung vào. Phải phân loại người có điều kiện, điều kiện ít, người không có điều kiện và hoàn toàn không có điều kiện, để từ đó có giải pháp đi chợ hộ và chăm lo hoàn toàn.

Phải huy động nhân lực phường có, cộng với sự ủng hộ của dân trong phường, của TP và của nhiều nguồn lực các tỉnh, thành khác.

“Không có ai bằng chính nhân lực tại phường, phải tự làm, trong thực tế phải có sáng tạo. Làm gì thì giãn cách phải tuyệt đối, tận dụng thời gian vàng để khống chế dịch”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng hỏi thăm tình hình chống dịch, ông yêu cầu (phường còn hai vùng đỏ) khi giãn cách phải thật nghiêm, khi nghiêm rồi phải chăm lo an sinh xã hội, đấy là việc cần lo cho người dân yên tâm.

Ông cũng yêu cầu lực lượng y tế phải tiếp cận sớm nhất cho người dân từ phường, từ trạm xá, cách tiếp cận khi người dân gọi đến (phản ứng nhanh…) không chỉ bệnh Covid-19 mà còn bệnh khác. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu y tế phường phải nhanh chóng tiếp cận.

Ngoài ra, cần nhanh chóng phát hiện xem có F0 ở đâu, tiếp cận ngay để phân loại nhẹ, nặng điều trị theo từng trường hợp. Chỉ có triệu chứng nhẹ thì cách ly điều trị tại nhà, nặng thì phân loại đưa đi điều trị từng cấp.

Trong xét nghiệm, phải ưu tiên người già trước (vì tỷ lệ tử vong cao) vì nguy cơ cao, phải đầy đủ test xét nghiệm nhanh cho người dân. Xét nghiệm thì phải ba ngày xét nghiệm một lần, đây là khâu rất quan trọng.

Việc nữa, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu an sinh xã hội, chăm lo ngay cho dân; phải ổn định an ninh trật tự và quan tâm văn hóa, xã hội…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên người lao động tại siêu thị

Theo Thủ tướng, vùng nào xanh rồi thì tổ chức sản xuất, nhưng phải an toàn. Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu phải giám sát, kiểm tra thường xuyên, nắm bắt tình hình, vận động và thuyết phục nhân dân.

“Chiến thắng Covid-19 là chiến thắng của người dân, chúng ta phải thấu tinh thần này”, Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo phường Cát Lái.

Thủ tướng cũng yêu cầu phường tuyên truyền cho nhân dân tiêm vắc xin càng sớm, càng tốt, vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm sớm nhất.

Trong chuyến công tác, phường Cát Lát là nơi đầu tiên Thủ tướng tới kiểm tra trong lần vào thị sát, kiểm tra, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng đến thăm siêu thị Gigamal Việt Nam tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Khi được Thủ tướng hỏi về khả năng cung ứng, đại diện siêu thị cho biết, mỗi ngày hệ thống Co.op Mart có cần 2.200 tấn hàng.

Hiện hệ thống có 400 địa điểm phân phối, mỗi điểm có thể phục vụ 10.000 hộ với 40.000 dân trong 15-21 ngày.

Đánh giá cao nỗ lực của Saigon Co.op trong việc tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, duy trì ổn định các kênh phân phối hàng hóa, lương thực, thực phẩm, góp phần quan trọng trong việc điều tiết, bình ổn thị trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu TP.HCM phải tiếp tục đảm bảo cung ứng đầy đủ, thường xuyên, liên tục hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Hồ Văn

