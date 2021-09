Trên tinh thần không báo trước, Thủ tướng yêu cầu kết nối đột xuất với nhiều lãnh đạo xã, phường, quận, huyện có diễn biến dịch phức tạp trên cả nước.

Chiều nay (5/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia, sau khi được kiện toàn ngày 25/8 vừa qua với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, cuộc họp được kết nối trực tiếp đến hơn 700 thành phố, quận, huyện, thị xã và hơn 9.000 xã, phường, thị trấn trên toàn quốc.

Theo thông tin tại cuộc họp, trong 23 tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, đến nay, có 8 tỉnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tăng 2 tỉnh so với cuối tuần trước, 11 tỉnh, thành đang tiếp tục đạt các tiêu chí kiểm soát dịch, số ca mắc được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng có xu hướng giảm dần trong 2 tuần qua. TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An, Tiền Giang có số ca mắc vẫn ở mức cao.

Các ý kiến tại cuộc họp đánh giá, công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch vẫn là khâu yếu, nhất là ở cơ sở tại một số địa phương. Một số xã, phường, thị trấn chưa thực hiện nghiêm, chưa quyết liệt, còn có tình trạng lúng túng trong phân công nhiệm vụ, phối hợp tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, TP Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch xét nghiệm diện rộng toàn thành phố nên số mắc mới tiếp tục ghi nhận ở mức cao. Riêng quận 7 và huyện Củ Chi đã kiểm soát được dịch, chuyển thành vùng xanh trên toàn địa bàn. Ngay tại cuộc họp, Thủ tướng đã đề nghị lãnh đạo các địa phương này chia sẻ kinh nghiệm chống dịch.

Tại cuộc họp, trên tinh thần không báo trước, Thủ tướng yêu cầu kết nối đột xuất với nhiều lãnh đạo xã, phường, quận, huyện có diễn biến dịch phức tạp trên cả nước. Người đứng đầu Chính phủ tiếp tục kiểm tra xem người đứng đầu cơ sở nắm vững tới đâu về tình hình dịch, phương pháp chống dịch, các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và liên tục đặt ra các câu hỏi về công tác điều trị bệnh nhân F0, công tác y tế, xét nghiệm, đảm bảo an sinh xã hội.

Với việc kết nối trực tiếp đến tận 705 quận, huyện và 9043 xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc họp hôm nay lấy trọng tâm là xã, phường, thị trấn, nhất quán với phương châm chống dịch hiện nay là "Lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sĩ". Đây là nơi dân sinh sống, nơi gần dân nhất, sát dân nhất, hiểu dân nhất và trực tiếp với dân nhiều nhất. Còn người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng chống dịch. Là trung tâm tức là mọi chính sách và việc thực hiện chính sách phải hướng đến người dân. Là chủ thể tức là người dân phải tích cực cùng hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả. Thủ tướng một lần nữa khẳng định, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ghi nhận sự cố gắng, đoàn kết thống nhất của các cáp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp đã cùng đồng lòng, nhân lên sức mạnh trong phòng, chống dịch, tranh thủ điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt đánh giá cao các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách theo Chỉ thị 16 đã nỗ lực nhiều, dù thời gian giã cách dài.

Thủ tướng biểu dương các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, tình nguyện viên, cho thấy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, "lá lành đùm lá rách", thương người như thể thương thân, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao sự hưởng ứng, đồng tình, vào cuộc, chia sẻ, thông cảm của nhân dân để thực hiện được mục tiêu chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng cũng chia sẻ sự thấu hiểu những khó khăn và cả những mất mát của nhân dân trong dịch bệnh, trong lúc giãn cách xã hội, thiếu vắc xin và mong nhân dân thông cảm, chia sẻ, tích cực tham gia phòng chống dịch, nhất là việc thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn lây lan trong cộng đồng. Trong lúc đang đẩy mạnh tiêm chủng vaccine đảm bảo thích ứng an toàn với dịch Covid-19 thì chúng ta thực hiện phòng dịch vẫn là cơ bản, quyết định, trong đó có biện pháp giãn cách xã hội.

Về biện pháp chống dịch, Thủ tướng cho biết, rút kinh nghiệm gần 2 năm qua, học hỏi kinh nghiệm thế giới, qua đó, đang từng bước hoàn thiện và các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất, chúng ta đang đi đúng, trúng. Điều chỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện từ tập trung sang kết hợp hai hoà, giữa tập trung và vừa lãnh đạo chỉ đạo chuyên sâu, lại phân cấp, phân quyền, phân tán, lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, người dân là chủ thể, trung tâm trong phòng, chống dịch, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Về kết quả phòng, chống dịch, sau thời gian triển khai, Thủ tướng yêu cầu, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến, tham khảo bài học quốc tế, từng bước thực hiện tốt và hiệu quả hơn.

Thủ tướng yêu cầu, các địa phương cần tập trung thống nhất xuyên suốt, tổ chức thực hiện phân cấp, phân quyền cho xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, sát dân nhất, dễ đến nhất, quản lý trực tiếp về an sinh xã hội, an dân, tổ chức xét nghiệm, tiêm vaccine, bởi chúng ta đang thực hiện chủ trương chống dịch từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Mục tiêu, quan điểm, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo là đúng hướng, nhưng tổ chức còn hạn chế, bất cập, nhất là nguyên nhân chủ quan như nắm tình hình, chuẩn bị an sinh xã hội, vấn đề chuẩn bị truyền thông, các công việc có các thay đổi như thế nào cho kỹ càng, chạt chẽ. Còn một số địa phương ban hành quy định về lưu thông hàng hoá chưa tính toán kỹ lưỡng, thời điểm, cách làm, đánh giá tác động, truyền thông còn bất cập.

Thủ tướng tiêp tục yêu cầu các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, phải thực hiện được 5 nhiệm vụ quan trọng sau: Thứ nhất, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, "ai ở đâu ở đó". Thứ hai, bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Thứ ba, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn; khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời. Thứ tư, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn. Thứ năm, tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương đã hy sinh giãn cách xã hội phải đạt được mục tiêu cụ thể, chứ không để kéo dài, lai rai mãi mà không có kết quả gì.

Mục tiêu trong thời gian giãn cách xã hội làm chập chờn thì mất cả hai: không kiểm soát được dịch mà kinh tế thiệt hại, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng.

Thủ tướng cho biết, 3 ngày trước, bộ phận chuyên môn đã thiết lập hệ thống điều hành chỉ huy từ phòng làm việc của Thủ tướng đến cấp xã, phường, thị trấn - những pháo đài phòng chống dịch. Qua đây, Thủ tướng có thể kiểm tra, giám sát đến cấp cơ sở là xã phường thị trấn, bởi thành công hay không là ở cấp này.

Yêu cầu các xã phường thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội thần tốc xét nghiệm diện rộng tới tất cả người dân, nhất là các địa bàn có nguy cơ cao, vùng đỏ, xét nghiệm 100% dân số trong vòng 3-5 ngày, để nhanh chóng đưa F0 ra, để địa bàn trở về xanh. Các địa phương đang xanh vẫn tiếp tục xét nghiệm tầm soát thường xuyên, sớm phát hiện F0 và truy vết nhanh, dập dịch nhanh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất các dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, thiết lập, vận hành hiệu quả các trạm y tế lưu động, đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, an dân, an ninh trật tự, bởi đây là tiền đề quan trọng chống dịch thành công. Dứt khoát không để cho người dân nào thiếu ăn thiếu mặc.

Thủ tướng yêu cầu, từng bước khôi phục và phát triển sản xuất tại các địa phương kiểm soát được dịch bênh, sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất. Tăng cường lưu thông hàng hoá, bảo đảm hàng hoá, nguyên liệu cho sản xuất, không ban hành giấy phép con, gây phiền hà, tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Về tiêm vaccine, nhất là khi đã tiêm được 2 mũi, Thủ tướng đề nghị có thể thiết lập kịch bản thích ứng an toàn: Giao thông an toàn, đi lại an toàn, sản xuất an toàn và ý thước an toàn để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng xã hội. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Thủ tướng cũng cho biết, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành đang quyết liệt đẩy mạnh ngoại giao vaccine ở các cấp Bộ trưởng, Chính phủ và nguyên thủ quốc gia, cả song phương và đa phương nhằm đưa vaccine về nước nhiều nhất, nhanh nhất có thể để tiêm cho nhân dân. Rất quan tâm đến việc tiêm vaccine cho trẻ em, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện.

Theo VTV

