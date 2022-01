Thủ tướng cho biết, qua những khó khăn, niềm tin của quốc tế, của các doanh nghiệp, đối tác với Việt Nam càng tăng lên.

Bộ Ngoại giao sáng nay (22/1) tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành cùng các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài.

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ HĐBA LHQ cách đây tròn 2 năm. HĐBA đã giải quyết khối lượng công việc lớn với 840 cuộc họp cấp Đại sứ và hàng nghìn cuộc tham vấn các cấp, thông qua 254 văn kiện các loại, thảo luận hơn 60 vấn đề về tình hình ở tất cả các châu lục cũng như hầu hết các vấn đề an ninh phi truyền thống được quốc tế quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem triển lãm nhân dịp 2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.

Với thông điệp xuyên suốt là “Đối tác vì một nền hòa bình bền vững”, Việt Nam đã tham gia HĐBA với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao, cân bằng, minh bạch, đề xuất nhiều sáng kiến.

Đánh giá khái quát nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA 2020-2021 của Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao nêu 5 dấu ấn lớn.

Việt Nam đã góp phần thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, kiên trì đề cao luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ. Trong điều hành, xử lý các công việc chung, Việt Nam luôn thúc đẩy không khí đồng thuận, đối thoại, hợp tác, vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đã thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp bền vững, toàn diện cho xung đột, trong đó có cả xử lý hậu quả xung đột, hướng tới phát triển lâu dài của quốc gia. Thúc đẩy tinh thần nhân văn, nhân ái, hướng tới người dân, tăng cường bảo vệ thường dân trong xung đột, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em một cách thực chất.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu.

Nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa LHQ, HĐBA với các tổ chức khu vực trong duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. Việt Nam đã chủ động đề xuất các giải pháp toàn cầu về nhiều vấn đề toàn cầu, nhất là xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh biển, ứng phó với dịch bệnh.

Năm 1941, để tuyên truyền rộng rãi về chủ trương, chính sách của Mặt trận Việt Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tác Diễn ca “Mười chính sách của Việt Minh”, trong đó có 2 câu thơ: "Khuyên ai nên nhớ chữ đồng/Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, nhiệm kỳ HĐBA LHQ 2020-2021 thành công cũng bởi chữ “đồng”; đó là, “đồng chí hướng”, “đồng tình, đồng sức, đồng lòng” vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ trên thế giới.

Uy tín của Việt Nam lên cao

Sau khi nghe các ý kiến tham luận từ lãnh đạo các bộ ngành, Đại sứ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, qua nhiều nỗ lực, Việt Nam đã đạt được bước tiến dài, khẳng định được vị thế của đất nước. Trong quá trình này, Việt Nam luôn dựa trên nguyên tắc độc lập tự chủ, lấy nguồn lực bên trong là chiến lược, cơ bản, lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá.

Thủ tướng với các chiến sĩ mũ nồi xanh - những sứ giả hòa bình thực thi nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Nhìn lại năm 2020-2021, Thủ tướng cho rằng, từ những kinh nghiệm, công việc đã trải qua, Việt Nam tự tin, sẵn sàng đối diện và có bản lĩnh để làm những công việc lớn hơn. Theo Thủ tướng, Việt Nam đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào, rất đáng trân trọng và cũng đã thể hiện được sự trưởng thành hơn của đất nước.

2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra, trước tiên, Việt Nam đã thúc đẩy thượng tôn pháp luật, xử lý vấn đề đa phương dựa trên luật pháp quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

"Việt Nam đã cùng với các nước thành viên HĐBA LHQ thảo luận thông qua các biện pháp giảm căng thẳng, thúc đẩy để các bên đàm phán, tìm giải pháp bền vững đối với xung đột, với điểm nóng ở các khu vực. Chúng ta cũng luôn đề cao tinh thần nhân đạo lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu, động lực và nỗ lực bảo vệ an toàn tính mạng và sinh kế của người dân trong xung đột vũ trang..." Thủ tướng phân tích.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị.

Trong suốt nhiệm kỳ, Việt Nam đã thực hiện thành công chủ trương giữ nước từ sớm, từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ phát triển, nâng cao vị thế đất nước.

Cụ thể, Việt Nam đã tận dụng sáng tạo trọng trách kép tại HĐBA và ASEAN để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và LHQ; phát huy vai trò, tiếng nói của ASEAN để thu hút nguồn lực, xử lý vấn đề hậu quả chiến tranh, bom mìn ở Việt Nam; phát huy tốt vai trò tại HĐBA, cùng với sự tham gia của các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh biển...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Tổng Thư ký LHQ đánh giá rất cao vai trò của Việt Nam trong cuộc tiếp xúc ở COP26.

"Thứ ba là hoạt động tham gia đóng góp xây dựng có trách nhiệm của ta vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế và LHQ đã làm tăng rõ rệt uy tín và vị thế của đất nước, thể hiện sinh động hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện, yêu chuộng hòa bình, tích cực và có trách nhiệm, có năng lực, bản lĩnh và bản sắc đối ngoại riêng", Thủ tướng dẫn chứng.

Việt Nam đã khẳng định được năng lực điều hành, từng bước khẳng định rõ vai trò nòng cốt, dẫn dắt hòa giải tại các hội nghị HĐBA với nhiều dấu ấn tích cực được các nước ủy viên HĐBA, kể cả các nước ủy viên thường trực, các nước bạn bè truyền thống, đang phát triển, không liên kết... coi trọng, đánh giá cao, nhất là trong 2 lần đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐBA tháng 1/2020 và tháng 4/2021.

Đối mặt với những việc chưa từng có tiền lệ, Việt Nam kiên trì, có đóng góp hiệu quả trên thực tế cho cộng đồng quốc tế, qua đó, uy tín của Việt Nam lên cao, sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế càng tăng lên.

Qua những khó khăn vừa rồi, niềm tin của quốc tế với chúng ta, niềm tin của các doanh nghiệp, đối tác, càng tăng lên, tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là đầu tư phát triển cho Việt Nam.

"Chúng ta rất phấn khởi được biết lãnh đạo cấp cao nhiều nước trong và ngoài HĐBA đánh giá cao lập trường nguyên tắc, ứng xử có trách nhiệm có tình, có lý của ta tại HĐBA.

Điều này góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với các nước trong và ngoài hội đồng, nhất là các nước lớn, đối tác quan trọng, các nước bạn bè, các tổ chức quốc tế và khu vực, đem lại nhiều nguồn lực hỗ trợ quý báu cho đất nước thời gian qua, trong đó có hỗ trợ quốc tế ứng phó với đại dịch Covid-19. Chúng tôi rất thấm thía khi cảm nhận tình cảm của bạn bè quốc tế khi gặp gỡ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đánh giá cao các sáng kiến trong nhiệm kỳ HĐBA, cho rằng đây là "những sáng kiến thiết thực, đúng và trúng quan tâm của cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng là các vấn đề quan trọng với lợi ích của Việt Nam".

