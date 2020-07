Thượng tá Huỳnh Hoài Hận, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng được trao quyết định kết thúc biệt phái và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Công an tỉnh Sóc Trăng, sáng nay (8/7), tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao quyết định về việc kết thúc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân đối với Thượng tá Huỳnh Hoài Hận và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc trao quyết định cho Thượng tá Huỳnh Hoài Hận. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận từng là Trưởng Công an huyện Châu Thành sau đó, được biệt phái sang làm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng.

Thay mặt Đảng ủy, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc chúc mừng Thượng tá Huỳnh Hoài Hận nhận nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện tặng hoa chúc mừng Thượng tá Huỳnh Hoài Hận. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc tin tưởng Thượng tá Huỳnh Hoài Hận sẽ tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, ý thức nêu gương của người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực, sở trường công tác của bản thân để cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

