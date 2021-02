Thượng tá Lê Phú Thạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Chiều 25/2, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Phú Thạnh, Trưởng Công an huyện Châu Phú giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Lê Phú Thạnh nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Phú Thạnh hứa với cương vị được giao phó, sẽ toàn tâm, toàn ý cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng đội ngũ công an trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tiếp tục xứng đáng sự nghiệp của thế hệ cha anh đi trước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó trong công tác phòng chống tội phạm.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ trao quyết định

Đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, nhanh chóng cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm thời gian tới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Hoài Thanh