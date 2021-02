Chiều 25/2, tại Công an tỉnh Hà Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố Quyết định của Bộ trưởngCông an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ, có bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nam.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Đinh Thị Lụa chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đồng chí Đinh Thị Lụa chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến trên cương vị công tác mới; khẳng định đồng chí có quá trình phấn đấu, rèn luyện, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà Nam trong sạch, vững mạnh, bảo đảm ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Thứ trưởng và đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Minh Tiến tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường; tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Minh Tiến chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành chức năng, các đồng chí trong Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam.

Đồng chí bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

