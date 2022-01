Nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối 29 Tết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

20h ngày 31/1 (tức 29 tháng Chạp năm Tân Sửu) trước thời khắc giao thừa thiêng liêng, chào đón năm Nhâm Dần 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội.

Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, lãnh đạo các cơ quan thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19 cho cộng đồng” và Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, TP đã chủ động thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TP đã tuyên truyền, vận động, giám sát, kiểm soát, truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống và tích cực hiển khai tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đến nay chỉ còn khoảng 500 người chưa tiêm do có bệnh nền.

Với sự nỗ lực, cố gắng đó, TP cơ bản vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ vững ổn định tình hình, được dư luận nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, góp phần vào công tác phòng, chống dịch của cả nước.

TP đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

TP cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,16%, thuộc nhóm các địa phương cao nhất cả nước, đã bầu đủ số lượng đại biểu và kiện toàn đủ, đúng quy định các chức danh theo thẩm quyền.

Tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô có nhiều điểm sáng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 2,92%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước (2,58%); cân đối thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố được bảo đảm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố vượt trên 12,3% so với dự toán Trung ương giao, vượt trên 5,3% dự toán HĐND TP giao.

Cùng với đó, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm 2021 của thành phố tăng 1,77%, thấp hơn mức tăng chung của cả nước là 1,84%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng an ninh được bảo đảm...

Với mục tiêu xây dựng TP Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, Bí thư Thành ủy khẳng định, Đảng bộ và chính quyền Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng trong 92 năm qua, truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch Covid-19 và thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, trọng tâm...

Trò chuyện thân tình với cán bộ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh những thành tựu, thành tích cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đạt được thời gian qua. Đây là thành công chung, trong đó đặc biệt có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP, hoạt động của Ủy ban các đoàn thể các cấp và sự hưởng ứng ủng hộ của toàn thể nhân dân Thủ đô.

Hà Nội là thành phố vì hòa bình, thành phố của lương tri và phẩm giá con người, thủ đô nghìn năm văn hiến anh hùng, linh thiêng và hào hoa, thanh lịch. Hà Nội còn là địa phương có dân số đông nhất cả nước, là đảng bộ lớn nhất cả nước với 48 vạn đảng viên...

Tổng Bí thư mong muốn, trong năm mới 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải phấn đấu làm sao cho xứng đáng với vai trò, vị trí đó, xứng đáng với vai trò là Thủ đô - đô thị đứng đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, Thủ đô Hà Nội cần có tầm nhìn dài hạn hơn.

Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước, trình độ cán bộ, đảng viên thu hút nhiều nhân tài của đất nước, năm 2022, Hà Nội tiếp tục tạo bước chuyển biến mới, thắng lợi mới trên tất cả các lĩnh vực công tác của Thủ đô.

Trong không khí phấn khởi và tràn đầy niềm tin, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể nhân dân Thủ đô sức khỏe, hạnh phúc, thành công toàn diện trên các lĩnh vực.

Với tinh thần Thủ đô phải dẫn đầu cả nước trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ về kinh tế và đặc biệt, đây là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, nghìn năm văn hóa, hào hoa và thanh lịch, văn hiến, anh hùng, có một khí thế mới, tinh thần mới, niềm vui mới và thu nhiều thắng lợi mới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bức tranh chân dung sơn mài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc Tết các cụ cao tuổi.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc Tết công nhân ngành điện.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi các cháu thiếu nhi.

Tổng Bí thư phát biểu chúc mừng nhân dân Hà Nội.

Trần Thường - Nguyên Trí