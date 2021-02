Đại tá Lương Văn Bền và Đại tá Võ Văn Thăng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc công tác cán bộ.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trao quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức Phó Giám đốc Công an đối với Đại tá Lương Văn Bền và Đại tá Võ Văn Thăng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho Đại tá Lương Văn Bền và Đại tá Võ Văn Thăng. Ảnh: Cổng Công an TP Cần Thơ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận chức mừng Đại tá Bền và Đại tá Thăng, cũng như mong muốn tới thời gian hai Phó Giám đốc này tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, cùng với tập thể Ban lãnh đạo Công an TP thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

H.Thanh