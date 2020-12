Chiều nay (21/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ Narendra Modi đã đồng chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam - Ấn Độ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển vững chắc của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua, đặc biệt từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016.

Thủ tường Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự tham gia, đóng góp tích cực của Ấn Độ và cá nhân Thủ tướng Modi vào thành công của các hội nghị cấp cao ASEAN.

Thủ tướng Narendra Modi chúc mừng Việt Nam kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, duy trì phát triển KTXH, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Uỷ viên không thường trực HĐBA Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ.

Thủ tướng hội đàm tại đầu cầu Hà Nội.

Hai Thủ tướng khẳng định cuộc hội đàm trực tuyến lần này thể hiện quyết tâm của hai bên vượt qua thách thức của đại dịch, tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu.

Hai Thủ tướng đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ 17 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ theo phương thức trực tuyến (8/2020) và hoan nghênh việc nhân dịp cuộc hội đàm trực tuyến lần này, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2021-2023.

Đưa kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỷ USD/năm

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác quốc phòng và an ninh là một trụ cột trong quan hệ song phương; nhất trí tiếp tục thúc đẩy, phát huy các cơ chế tham vấn, đối thoại, mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, huấn luyện và phối hợp trong các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc, đẩy mạnh hợp tác ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Hai bên nhất trí nỗ lực sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỷ USD/năm thông qua việc tăng cường xúc tiến thương mại, giảm thiểu các rào cản kỹ thuật, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại và chính sách không có lợi cho xuất nhập khẩu, tăng cường kết nối các chuỗi sản xuất...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Ấn Độ tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi, đóng góp tích cực vào sự phát triển KTXH ở các địa phương cũng như công tác bảo tồn di sản văn hóa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường ủng hộ ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên Hợp quốc khi hai nước cùng là thành viên HĐBA trong năm 2021, cũng như tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Sông Hằng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, nhấn mạnh UNCLOS là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã thông qua “Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân” để định hướng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước trong những năm tới.

Nhân dịp này, các Bộ, ngành hai nước cũng đã ký kết 7 văn kiện và công bố 3 chương trình hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hạt nhân dân sự, dầu khí, năng lượng sạch, y tế, hợp tác phát triển, bảo tồn di sản và giao lưu văn hoá.

