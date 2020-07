BĐKH là một trong những ưu tiên mà Việt Nam thúc đẩy khi đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA 2020-2021. Việt Nam đã và đang tham gia tích cực vào các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy HĐBA có thông điệp chính trị mạnh mẽ, thống nhất về vấn đề BĐKH, trong đó có việc tham gia đồng chủ trì cuộc họp không chính thức về khí hậu và các nguy cơ an ninh do Pháp tổ chức ngày 22/4, cũng như Thảo luận mở của HĐBA về Biến đổi khí hậu và An ninh ngày 24/7. Trong các phiên thảo luận, và trong quá trình thương lượng văn kiện, Việt Nam đã chủ động tham gia và đóng góp các nội dung thuộc quan tâm, lợi ích của các nước đang phát triển, các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi BĐKH. Đó là, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho các nước này, bảo đảm tuân thủ cam kết quốc tế trong ứng phó BĐKH, tập trung giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột như nạn đói nghèo, bất bình đẳng…