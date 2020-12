Sáng 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Giới thiệu một số nội dung mới của Pháp lệnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh cho biết, Pháp lệnh lần này mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người nước ngoài có công với cách mạng và giao Chính phủ quy định cụ thể.

Pháp lệnh cũng bổ sung một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân như người bị địch bắt tù, đày do trực tiếp hoạt động cách mạng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc là người được Nhà nước khen tặng Huân chương Chiến thắng; Huy chương Chiến thắng cũng được bổ sung vào đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân.

Ngoài ra, Pháp lệnh năm 2020 còn bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống. Đối tượng này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và bảo hiểm y tế.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công 2020 cũng chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng, nhất là với thời kỳ đất nước hòa bình.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tăng mức trợ cấp 3 lần

Pháp lệnh lần này cũng quy định cụ thể đối tượng được công nhận là liệt sĩ, thương binh. Cụ thể là trường hợp đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Các trường hợp do ốm đau, tai nạn không thể cứu chữa kịp thời khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục của Chính phủ quy định; trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm; trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm cũng thuộc đối tượng được công nhận là liệt sĩ, thương binh.

Đối với bệnh binh, pháp lệnh mới quy định chỉ xem xét công nhận đối với trường hợp bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Pháp lệnh quy định chưa bổ sung quy định chế độ ưu đãi đối với thế hệ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà tiếp tục thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với các cháu bị dị dạng, dị tật theo hướng có thể áp dụng chính sách bảo trợ xã hội đặc thù.

Pháp lệnh cũng quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn. Việc nâng mức trợ cấp này, cùng với phụng dưỡng của xã hội, đảm bảo Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống tốt mà không phụ thuộc vào số con liệt sĩ.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký lệnh công bố ngày 23/12. Trước đó, ngày 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh này.

Thu Hằng