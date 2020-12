Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; và vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng. Ngoài các bị can nguyên là lãnh đạo Bộ Công Thương như Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng; Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ và một số lãnh đạo UBND và sở, ngành TP.HCM, kết luận điều tra đã nêu vai trò của bị can Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, bị can Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa, khi nào bắt được bị can sẽ tiến hành phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.