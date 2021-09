Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, để sống trong điều kiện có dịch, người dân nên chuẩn bị cho mình tâm thế tự bảo vệ bản thân mình, ngoài những việc mà TP đang triển khai.

Tại buổi họp báo chiều 13/9, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM.

Buổi họp diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 2 ngày nữa, TP.HCM sẽ kết thúc 3 tuần siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 11 của UBND TP.HCM và Công điện 1099 của Chính phủ.

Ông Mãi cho biết, trong thời gian dài, TP nỗ lực chống dịch, cao điểm từ 23/8 đến nay, nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, các tỉnh bạn và người dân TP, cả nước.

Đồng thời, công tác giãn cách thực hiện nghiêm, tỷ lệ vùng đỏ, cam thu hẹp khá rõ, vùng xanh mở rộng hơn. TP đang tiến hành vẽ lại bản đồ vùng xanh.

Chủ tịch TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo

Bên cạnh đó, công tác quản lý thu dung, điều trị F0 cũng được cải thiện đáng kể; việc tiêm vắc xin đến nay đạt trên 6,5 triệu mũi 1, là tỷ lệ đáng mừng, mũi hai trên 1,3 triệu (chưa kể hôm nay), đạt 19%.

Từng thời điểm, từng địa bàn tùy diễn biến đã mở các hoạt động, ví dụ mở các siêu thị tại xã, phường gắn với shipper hoạt động...

Tuy nhiên, theo ông Mãi, so với các tiêu chí của Bộ Y tế, TP chưa đạt được đủ. Chính vì vậy, để đảm bảo kết quả tốt hơn, từng bước nới lỏng, hài hòa công cuộc chống dịch và mở cửa… TP quyết định tiếp tục giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 dự kiến đến cuối tháng 9.

Một số địa bàn có kết quả tốt như Cần Giờ, Củ Chi, quận 7, Phú Nhuận, Nhà Bè theo tinh thần 16-, 15+ để đảm bảo kết quả bền vững.

Dựa theo tiêu chí an toàn để mở dần các hoạt động

Về những việc thời gian tới, ông Mãi nhấn mạnh, dịch còn diễn biến dài, phải xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch. Do đó, sinh hoạt và các hoạt động cũng phải diễn ra trong bối cảnh có dịch.

Ông Mãi nêu một số việc cụ thể như: đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin; củng cố năng lực y tế, nhất là tuyến cơ sở, các trạm y tế cố định, lưu động…

Tiếp đó là chuẩn bị kỹ kế hoạch phục hồi kinh tế từ tháng 9 trở đi.

Theo ông Mãi, TP sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, để kế hoạch vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi kinh tế được hoàn thiện hơn, đáp ứng các điều kiện và tình hình có dịch.

Ngoài ra, TP tiếp tục mở rộng thí điểm một số dịch vụ an toàn để phục vụ nhu cầu của nhân dân và DN, ví dụ sản xuất thực phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm; các dịch vụ giao hàng, vận tải, tài chính, ngân hàng, dịch vụ công ích.

"Thí điểm mở rộng phải tuyệt đối an toàn, tinh thần là bảo đảm sức khỏe cho người dân là cao nhất", người đứng đầu chính quyền TP nhấn mạnh.

Việc sinh hoạt của người dân, dựa trên các bộ tiêu chí an toàn cho các lĩnh vực an toàn, hoạt động an toàn, như: người an toàn, hoạt động an toàn và một trong những thành phần của bộ tiêu chí là thẻ xanh Covid-19.

Dựa vào điều kiện tiêm chủng, hay xét nghiệm và các tiêu chí khác như 5K, 3T… để có sự điều chỉnh.

Sự an toàn cũng được đánh giá theo địa bàn, khi có tiến triển tích cực thì mở rộng hoạt động, còn ngược lại sẽ có điều chỉnh giữa giãn cách và sinh hoạt.

“Chúng tôi dựa theo tiêu chí an toàn để mở”- ông Mãi khẳng định.

Ông Mãi nhấn mạnh việc để sống trong điều kiện có dịch, người dân nên chuẩn bị cho mình tâm thế tự bảo vệ bản thân mình, ngoài những việc mà TP đang triển khai.

Về tiêu chí trọng tâm nào theo hướng dẫn của Bộ Y tế mà TP chưa đạt được, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết, tiêu chí mà TP chưa đạt được là số ca mắc, hiện vẫn dao động từ 5.000-6.000ca/ngày, nên chưa thể kiểm soát dịch.

Số ca tử vong đã giảm, nhưng vẫn chưa ổn định và chưa hạ đến mức đạt tiêu chí. Theo dõi ba tuần số tử vong giảm liên tục, nên TP đang kỳ vọng tiếp tục giảm.

"TP luôn nỗ lực để có thể đạt các tiêu chí kiểm soát dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế", ông Thượng nói.

Hồ Văn

>>> Xem thêm tình hình dịch covid-19 tại TP.HCM mới nhất