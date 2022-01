Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản được cho là của Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An (Bình Dương) xin doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu đón tết, Chủ tịch TP Thuận An chỉ đạo làm rõ việc này.

Trao đổi với PV VietNamNet vào sáng nay (11/1), Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, UBND TP Thuận An đang làm rõ việc xuất hiện của văn bản có ghi Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An, trong đó có nội dung xin doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu đồng để đón tết.

Văn bản của Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An

Văn bản trên có chữ ký của ông Đoàn Tấn Dũng – Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An cùng dấu mộc đỏ của đơn vị này.

Theo nội dung trong văn bản, đơn vị này cho hay, là “cơ quan tham mưu trực tiếp tổng hợp phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của HĐND-UBND thành phố, trong năm 2021, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp Thường trực HĐND-UBND chỉ đạo điều hành giải quyết công việc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh”.

Cuối văn bản, Văn phòng HĐND-UBND xin một doanh nghiệp ở Bình Dương hỗ trợ 500 triệu đồng để “đơn vị xử lý hoàn thành công việc cần thiết và tập thể Văn phòng HĐND-UBND TP đón tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo lãnh đạo TP Thuận An, văn bản xin hỗ trợ tiền như trên là phản cảm, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng rất lớn đến nhiều doanh nghiệp, việc xin hỗ trợ như trên là không phù hợp.

Tuy nhiên, phía UBND TP Thuận An vẫn đang làm rõ văn bản trên có đúng hay không, sau khi có kết quả xác minh sẽ thông tin rộng rãi.

Xuân An