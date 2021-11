Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan An ninh điều tra đã khám xét nơi làm việc của Thứ trưởng Trương Quốc Cường tại Bộ Y tế.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường.

Khoảng 9h45 sáng nay (4/11), 3 xe ô tô chở lực lượng chức năng bao gồm Công an, Viện Kiểm sát có mặt tại trụ sở Bộ Y tế (số 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để thực hiện việc khám xét nơi làm việc của bị can.

9h45, đoàn xe của Viện Kiểm sát và Công an đến trụ ở Bộ Y tế thực hiện việc khám xét.

Khoảng 11h, đoàn xe của lực lượng chức năng rời trụ sở bộ.

Theo Bộ Công an, việc khởi tố đối với ông Cường căn cứ vào kết quả điều tra vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế”.

Ông Trương Quốc Cường làm Thứ trưởng Bộ Y tế từ cuối năm 2016

Ông Trương Quốc Cường quê ở Hưng Yên, năm 2006, ông là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Từ năm 2007, ông là Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Cuối năm 2016, ông Trương Quốc Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

