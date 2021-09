Chiều nay, Công an TP thông tin về thay đổi đối tượng lưu thông trên đường trong thời gian giãn cách thêm hai tuần, những thay đổi này dựa trên chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Chiều 16/9, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Phạm Đức Hải đã chủ trì họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP thông tin, theo kế hoạch kiểm soát giãn cách xã hội từ 16/9, Công an TP.HCM quy định một số biện pháp kiểm soát đối với lực lượng lưu thông trên đường.

Về shipper, hiện nay không thuộc Công an TP cấp giấy đi đường, mà thông qua nhận diện trang phục, thẻ, đơn giao hàng và khai báo y tế trên aap của Bộ Công an. Công an TP chỉ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính khi lưu thông; danh sách hoạt động do Sở Công thương gửi để công an cập nhật.

Shipper được phép hoạt động liên quận từ ngày 16/9

Về cấp bổ sung giấy đi đường, vừa qua Công an TP có cấp trên nguyên tắc hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi cần thiết, để đảm bảo nguyên tắc giãn cách xã hội. Công an sẽ cấp bổ sung cho các ngành, lực lượng trên nguyên tắc phục vụ công việc cần thiết, làm việc theo phương thức 3 tại chỗ.

Đối tượng không cần Giấy đi đường

Người đi tiêm vacxin; đại diện cơ quan, doanh nghiệp đi nộp, nhận, đổi Giấy đi đường; người đi làm CCCD…

Công an thông tin nhiều nhóm đổi tượng lưu thông không cần giấy đi đường

Người có vé máy bay di chuyển ra sân bay (kèm 01 người chở và 1 phương tiện, người chở chụp lại vé máy bay, giấy tờ liên quan để di chuyển từ sân bay về lại nhà).

Lực lượng y tế; nhân viên nhà thuốc có giấy tờ chứng minh chuyên môn dược và chứng minh về nơi làm việc.

Người đi xét nghiệm Covid-19, phải có lộ trình di chuyển từ nhà đến nơi xét nghiệm phù hợp.

Các cá nhân, phương tiện chở oxy, thuốc men, vật tư thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khi có các giấy tờ chứng minh như: Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa...

Nhân viên vận chuyển gas cho phép lưu thông trong phường hoặc phường liền kề với yêu cầu: chở theo bình gas (loại 12kg trở lên) và giấy bán hàng thể hiện địa chỉ giao hàng và địa chỉ cửa hàng.

Nhân viên vệ sinh môi trường và nhân viên vệ sinh môi trường thu gom rác dân lập được phép di chuyển khi lưu thông đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Người có quan hệ với bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện: số lượng 01 người, di chuyển phù hợp tuyến đường từ nhà đến bệnh viện.

Thành viên tổ bay các hãng hàng không (phi công, tiếp viên..); các phi công thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Nhân viên các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không đang thực hiện làm việc “3 tại chỗ” tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được phép di chuyển thay ca làm việc thời gian lưu thông từ 12h đến 14h hàng ngày.

Người thân đi chăm sóc cha mẹ già đang ở một mình, bệnh nhân Covid-19 cách ly tại nhà một mình: có giấy xác nhận của UBND xã phường hoặc cơ quan y tế.

Luật sư tham gia tố tụng được lưu thông khi có thông báo yêu cầu, giấy triệu tập của các cơ quan tố tụng (hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan tố tụng gửi Văn phòng luật sư, kèm văn bản phân công luật sư của Văn phòng luật sư), khi lưu thông phải có các yếu tố nhận diện: thẻ luật sư trùng với giấy tờ trên; Kiểm tra khai báo y tế trên phần mềm của Bộ Công an.

Quy định thời gian đổi ca cho công nhân nhà máy

Cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành tài chính ngân hàng, chứng khoán được lưu thông đổi ca làm việc hàng tuần, thời gian di chuyển từ 16h 30 đến 18h ngày thứ sáu và 6h30 đến 8h ngày thứ hai.

Nhân viên doanh nghiệp xăng dầu, gas được lưu thông đổi ca làm việc từ 13h đến 15h ngày chủ nhật hàng tuần; Người lao động thuộc các doanh nghiệp nhà nước (điện lực, bưu điện, viễn thông…) được lưu thông đổi ca làm việc thời gian từ 15h đến 17h thứ 7 và 6h đến 7h 30 thứ 2 hàng tuần.

Công nhân các nhà máy muốn đổi ca phải tuân thủ quy định không dưới 7 ngày/lần

Đối với công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao: nghỉ việc về nhà khi nhà máy ngưng hoạt động; người lao động đến nhà máy đổi ca làm việc (thời gian đổi ca không dưới 7 ngày/1 lần) hoặc người lao động đến làm việc tại công ty, nhà máy mở cửa hoạt động được phép lưu thông, thời gian từ 9h đến 11h hoặc từ 14h đến 16h, thực hiện đảm bảo như sau:

Lưu thông từ nơi nhà máy, công ty đến nơi cư trú; thuộc nhân viên công ty, doanh nghiệp được Ban quản lý các Khu chế xuất công nghiệp xác nhận và ghi rõ thời gian lưu thông như trên; có xét nghiệm âm tính thời gian 5 ngày.

Nhân viên bưu cục, giáo viên vận chuyển sách đến nhà dân cho các em học sinh thực hiện như sau: mặc đồng phục ngành, đeo thẻ ngành có sách hoặc lịch, danh sách địa điểm giao sách

Giảng viên, giáo viên các trường học lưu thông đến trường hoặc điểm dạy học trực tuyến được lưu thông phù hợp với lịch dạy học trực tuyến, thực hiện các quy định sau: mang thẻ ngành có lịch giảng dạy được Ban giám hiệu nhà trường ký duyệt.

Thời gian từ 18h - 6h ngày hôm sau tạo điều kiện lưu thông cho: cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; Hoa tiêu hàng hải; vệ sinh môi trường đô thị; Lực lượng xử lý sự cố khẩn cấp về điện, nước, hệ thống thông tin, hạ tầng giao thông.

Hồ Văn