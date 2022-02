Công an TPHCM xác định, bé 8 tuổi tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Ngày 16/2, thông tin từ gia đình của bé N.T.V.A. (8 tuổi) cho hay, gia đình vừa nhận thông báo kết luận giám định pháp y của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gửi đến.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM căn cứ vào kết luận giám định tử thi pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM đã xác định cháu A. tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Liên quan đến vụ án hành hạ gây ra cái chết thương tâm của bé 8 tuổi tại chung cư Saigon Pearl ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh xảy ra cuối tháng 12/2021, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi “giết người” và “hành hạ người khác”.

Còn người tình của Trang là Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, là cha ruột của bé A. bị khởi tố để điều tra về hành vi “hành hạ trẻ em” và “che giấu tội phạm”.

Đến nay cơ quan điều tra xác định, Trang và Thái chung sống như vợ chồng tại căn hộ thuê ở chung cư Saigon Pearl. Cháu A. là con riêng của Thái sống chung. Hơn một năm chung sống, Trang đã có quá trình hành hạ bé kéo dài và đỉnh điểm là gây ra cái chết của cháu A. chiều 22/12.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Thái đã xoá dữ liệu camera an ninh để che giấu cho hành vi của người tình

Theo đó, Trang được Thái giao cho việc chăm sóc, kèm cháu A. học bài. Trang đã mua một roi mây để “dạy dỗ con”. Trang nhiều lần dùng roi mây đánh cháu A. Đến khi roi mây gãy, Trang dùng một đoạn gỗ tròn có đường kính 2,2cm, dài 90cm đánh cháu.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ đoạn gỗ này và một số vật chứng là dụng cụ trong nhà mà Trang dùng để đánh bé.

Dữ liệu camera an ninh khôi phục được, không xuyên suốt nhưng đã chứng minh được Trang hành hạ bé A. trong nhiều ngày khác nhau. Có một số lần, bị can Thái ngồi tại nhà chứng kiến nhưng không can ngăn.

Về diễn biến của hành vi “giết người” đã được làm rõ, đó là từ 14h đến 18h chiều 22/12 khi Trang kèm cháu A. học bài đã đánh bé một cách dã man.

Công an TP.HCM thông báo kết luận nguyên nhân tử vong của bé A. và gửi đến mẹ ruột

Trong buổi học sáng, Trang khi ngồi kèm cháu A. có lớn tiếng chửi mắng, nhưng chưa đánh đập.

Đến đầu giờ chiều, Trang tiếp tục kèm cháu A. học và khi phát hiện cháu làm bài chưa đúng, Trang lớn tiếng chửi và bắt đầu có hành vi đánh đập kéo dài. Cụ thể, Trang đã dùng một đoạn gỗ tròn, đường kính 2,2cm, dài 90cm đánh liên tiếp vào lưng, mông, trán và trên đầu cháu A.

Trong cơn bực tức, Trang đạp vào bụng, ngực, vùng kín và chân của bé A.

Sau đó, dùng dây trói tay chân của bé A., bắt phải vừa quỳ vừa học, vừa uống nước; dùng tay tát vào mặt, đánh vào đầu con riêng của người tình.

Có lúc Trang bắt cháu A. ngồi vào vị trí ghế học. Tuy nhiên cháu A. ngồi chưa được bao lâu thì Trang vung chân đạp cháu ngã xuống dưới nền nhà. Cháu A. vẫn gắng gượng ngồi dậy một cách khó nhọc.

Đến khi cháu A. khó thở, kiệt sức thì Trang mới dìu vào giường. Khi Trang kéo cháu A. dậy thì bé bị nôn ói, và bắt đầu bất tỉnh.

Đến khi thấy tình hình cháu A. rất nguy kịch, Trang mới gọi điện thoại cho Thái về nhà để xử lý. Thái sơ cứu cháu A. rồi báo bảo vệ toà nhà đưa con vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng không kịp.

Đáng nói, khi cháu A. đang nằm trong phòng cấp cứu chữa rõ sống chết ra sao thì khi nghe Trang kể về chuyện hành hạ con thì ông Thái đã không tố giác hành vi, mà còn mở điện thoại có ứng dụng kết nối, quản lý hệ thống camera an ninh trong nhà để xoá các dữ liệu, hòng che dấu hành vi phạm tội của người tình.

Khi bị cơ quan công an mời làm việc, phục vụ công tác điều tra, cả Trang và Thái đều khai báo quanh co. Tuy nhiên, công an đã phục hồi được dữ liệu camera an ninh và là chứng cứ vững chắc để xử lý cặp đôi này.

Cha bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong nhiều lần che giấu tội lỗi cho người tình Những đoạn camera cho thấy rõ hành vi của “dì ghẻ” đối với cô bé 8 tuổi xấu số. Và người cha của cô bé đã có nhiều cách che giấu hành vi tàn nhẫn của người tình.

Linh An