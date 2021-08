Công an quận Nam Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ đang vào cuộc truy lùng nhóm người chặn đường cướp xe máy của nữ công nhân thu gom rác lúc rạng sáng trên địa bàn quận này.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Đại Mỗ đang phối hợp với Đội nghiệp vụ của Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, truy bắt các đối tượng.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm theo đoạn clip thể hiện vào rạng sáng ngày 3/8, nữ công nhân môi trường đang đi trên đường thì bất ngờ bị nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy chặn lại.

Một nam thanh niên lớn tiếng đe doạ yêu cầu nữ công nhân đi ra ngoài, yêu cầu đưa chìa khoá xe cho chúng. Dù nữ công nhân van xin, khóc lóc nhưng nhóm thanh niên đã lấy chiếc xe bỏ đi.

Ngày 3/8, chị Lê Thị Trâm (SN 1982, quê ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá), hiện trọ ở Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội, vẫn chưa hết boàng hoàng sau sự việc.

Chị cho biết mình là công nhân của Tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.

Chị Trâm kể lại, vào khoảng 1h30 sáng cùng ngày, khi đang gom rác tại ngách 223-252 đường Đại Mỗ, lúc xuống dốc do xe rác nặng, không kéo được nên đã đi xe máy Yamaha 35N1-5297 xuống đoạn đường bằng rồi quay lại kéo xe rác để chuẩn bị gom về điểm tập kết.

Theo chị, cùng thời gian trên, khi đang quay xe đi từ hướng ngã ba Biển Sắt đi quận Hà Đông thì có 2 xe máy với 4 thanh niên (không rõ biển số) đi từ hướng quận Hà Đông phóng vọt qua quát lớn. Ngay sau đó, cả 4 thanh niên vòng xe lại, một thanh niên xuống nhảy xuống, dí một vật như thanh kiếm thẳng vào ngực tôi, đồng thời quát “xuống xe”, còn tay kia giật chìa khoá xe.

Chị nói vì sợ quá nên ngồi sụp xuống, còn người thanh niên kia rất nhanh đã lên xe nổ máy phóng về phía quận Hà Đông.

Hình ảnh nhóm người chặn đường cướp xe của nữ lao công

Cũng theo chị Trâm, ngay sau sự việc chị đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo.

Ca thu gom rác của chị Trâm thường từ 22h đêm đến sáng hàng ngày hôm sau. Chị cho biết, hai vợ chồng lên Hà Nội, thuê trọ ở Khu vực Mỹ Đình, chồng làm thợ xây còn vợ làm công việc thu gom rác.

Đại diện Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết, đơn vị cũng đã làm việc với Công an phường Đại Mỗ, Công an quận Nam Từ Liêm và được biết công an quận đang huy động lực lượng truy bắt các đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Đại Mỗi phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an Nam Từ Liêm thụ lý giải quyết.

Quyết Nguyễn