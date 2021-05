Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng phòng PC08 để xác định các đối tượng cầm đầu, có vai trò rủ rê, lôi kéo, tổ chức đua xe… nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Sáng 8/5 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, đã gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả điều tra, xử lý vụ chặn quốc lộ 22 làm đường đua và các thủ đoạn lợi dụng vấn đề “xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ trì là Trung tá Nguyễn Văn Bình, Thượng tá Trần Nguyễn Phương (đều là Phó trưởng phòng PC08) cùng đại diện các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và Công an huyện Hóc Môn.

Gần đây tình trạng tụ tập đua xe, gây rối trên địa bàn TP.HCM có diễn biến phức tạp

Thượng tá Nguyễn Trần Phương cho biết, gần đây tại địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe độ để gây rối, đua xe; thậm chí là chặn cao tốc, quốc lộ để làm đường đua, gây mất an ninh trật tự. Bộ Công an đã có chỉ đạo Công an TP.HCM nói chung và Phòng PC08 phải có nhiều biện pháp phòng, chống và xử lý nghiêm tình trạng này.

Theo đó, phòng PC08 đã phối hợp cùng Công an các quận, huyện có nhiều biện pháp nghiệp vụ để phòng chống đua xe, tụ tập gây rối; trong đó có vấn đề xử lý các lò độ xe.

Thượng tá Phương thông tin về vụ việc nhóm quái xế chặn quốc lộ 22, đoạn qua huyện Hóc Môn để làm đường đua xảy ra rạng sáng 3/5. Thời điểm đó, Phòng PC08 nhận tin báo đã phối hợp cùng an địa phương đến hiện trường nhưng nhóm quái xế đã tăng ga tẩu thoát, ẩn vào các con hẻm mất hút.

Qua hình ảnh camera ở các tuyến đường quanh hiện trường và những đoạn clip người dân quay được phát tán trên mạng, Công an huyện Hóc Môn đã xác định được nhiều quái xế tham gia vụ tụ tập gây rối này nên mời lên làm việc. Đến nay, Công an huyện Hóc Môn đã tạm giữ 15 đối tượng để xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Thượng tá Phương tiết lộ thêm, hành vi của nhóm quái xế chặn quốc lộ 22 làm đường đua diễn ra rất nhanh, chỉ 15 – 20 phút. Các đối tượng tham gia tuổi đời khá trẻ, từ 14 – 16 tuổi, thậm chí có người dưới 14 tuổi. Do đó, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can còn hạn chế, phải đầy đủ căn cứ pháp lý. Đa số các đối tượng quái xế đã được Phòng PC08 lập hồ sơ, bàn giao cho địa phương quản lý, giám hộ.

Mới đây phòng PC08 đã thành lập ba tổ chuyên trách để xử lý về tình trạng tụ tập gây rối, đua xe trái phép trên địa bàn.

Thủ đoạn lợi dụng "phạt nguội" vi phạm giao thông để lừa đảo

Trung tá Nguyễn Văn Bình – Phó trưởng phòng PC08 thông tin thêm về các thủ đoạn lợi dụng vấn đề “xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trung tá Bình nhấn mạnh, trong những năm qua phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng mạng viễn thông giả danh Công an, cơ quan công quyền… để lừa đảo ngày càng phức tạp. Mới đây, các đối tượng dùng chiêu thức giả danh CSGT thông báo biên lai “xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh” để lừa đảo.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng vấn đề “xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh” để lừa đảo

Riêng phòng PC08 đến nay chưa nhận được trình báo của người dân về việc bị lừa đảo theo thủ đoạn như trên nhưng việc lên tiếng cảnh báo là cần thiết.

Theo đó, các đối tượng giả là cán bộ CSGT xử lý vi phạm gọi điện thoại đến người dân thông báo có liên quan đến một biên lai xử phạt nguội. Từ cuộc gọi này các đối tượng lừa đảo đánh vào tâm lý người dân thiếu hiểu biết pháp luật, từ đó khai thác thông tin cá nhân, tài sản, số tiền đang gửi ngân hàng.

Chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định và yêu cầu cung cấp mã OTP để chúng thực hiện chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân qua tài khoản khác, nhanh chóng rút sạch.

Các đối tượng lừa đảo tinh vi, khi gây sức ép buộc nạn nhân giữ bí mật với gia đình, với nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền cho chúng.

Đại diện phòng PC08 khuyến cáo, các trường hợp bị xử lý “phạt nguội”, tức vi phạm thông qua hình ảnh đều có thông báo vi phạm của cơ quan chức năng đến chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện. Khi nhận được giấy thông báo vi phạm của cơ quan chức năng, đến ngày hẹn, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện mang đầy đủ giấy tờ cần thiết lên trụ sở công an để làm việc.

Công an đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này, cảnh giác với các cuộc gọi điện thông báo liên quan đến biên lai phạt nguội giao thông. Người dân không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ mail… cho bất kỳ ai và với bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, để tìm hiểu các thông tin liên quan đến vi phạm qua hình ảnh, người dân có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng PC08, Công an TPHCM www.http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn, sau đó chọn mục “Tra cứu”/ chọn “thông tin tra cứu lỗi vi phạm giao thông qua hình ảnh”. Tại đây người dân chỉ cần điền chính xác thông tin biển số xe cần tìm vào ô bên dưới. Khi nhập thông tin tìm kiếm, người dân phải đánh máy chính xác chữ, số và ký tự đặc biệt kể cả dấu (,), (-).

Trong trường hợp, phương tiện đó không có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị thông tin trên Trang Thông tin điện tử là “Chúc mừng. Không tìm thấy lỗi vi phạm của bạn. Mong bạn tiếp tục tuân thủ Luật Giao thông đường bộ và lái xe an toàn”. Trong trường hợp, phương tiện đó có vi phạm thì hệ thống sẽ hiển thị số lần vi phạm của phương tiện.

Phước An