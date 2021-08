Lý do Sở Công thương đưa ra đề xuất mở lại chợ truyền thống, chợ đầu mối, các cửa hàng tạp hóa là do nhu cầu đặt hàng của người dân tăng cao.

Chiều nay (25/8), Sở Công thương Đà Nẵng đã đề xuất với UBND TP cho phép mở lại một số chợ truyền thống, chợ đầu mối, các cửa hàng tạp hóa khi nguồn cung cấp không đủ cho người dân trong thời gian tới.

Lý do Sở Công thương đưa ra đề xuất mở lại chợ truyền thống, chợ đầu mối, các cửa hàng tạp hóa là do nhu cầu đặt hàng của người dân tăng cao. Trong khi đó, năng lực cung cấp của các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các đơn vị phân phối (chỉ đáp ứng tối đa từ 25-30% nhu cầu trong điều kiện bình thường) bị hạn chế do phải đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch.

Sở Công thương cho biết thêm, các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa… (đáp ứng 70-75% nhu cầu trong điều kiện bình thường) dừng hoạt động nên khi nhu cầu mua hàng hóa tăng cao trong cùng một thời điểm đã dẫn đến tình trạng quá tải trong việc cung ứng hàng hóa trên địa bàn TP.

Đà Nẵng đề xuất mở lại chợ truyền thống

Nhằm giải quyết những khó khăn trên, Sở Công thương đã đề xuất UBND TP thống nhất cho phép các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp phân phối được bố trí tối đa 100% số người làm việc.

Đồng thời, đề xuất cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ (gọi chung là shipper) được hoạt động.

Phối hợp đề xuất cho phép lò giết mổ Đà Sơn hoạt động trở lại; kết nối, phối hợp với các đơn vị để tổ chức bán hàng lưu động.

Tổ chức mua và phân phối 50.000 suất hàng hóa thiết yếu đến các quận, huyện để hỗ trợ các hộ dân khó khăn.

Ngoài ra, Sở Công thương tiếp tục đề xuất UBND TP cho phép mở lại hoạt động một số chợ truyền thống, chợ đầu mối, các cửa hàng tạp hóa; tăng cường thêm các điểm bán hàng lưu động, chợ tạm trên nguyên tắc phải đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch; huy động, bổ sung lực lượng để hỗ trợ Ban điều hành khu dân cư trong việc mua sắm lương thực, thực phẩm cho người dân...

Trong sáng nay, UBND TP đã ban quy định toàn TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" thêm 10 ngày tính từ 8h ngày 26/8.

Công Sáng