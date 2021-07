Nghe thấy tiếng kêu cứu, Đại uý Hoàng Ngọc Hào chạy tới thì nạn nhân đang bị lũ cuốn, chỉ lộ phần tóc trong nước lũ. Anh nhanh chóng chạy dọc theo bờ rồi đón đầu nhảy xuống cứu người bị nạn.

Từ khi lao vào dòng nước lũ giành lại mạng sống cho người gặp nạn Đại uý Hoàng Ngọc Hào - Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã được người dân địa phương hết lời ngợi khen, khâm phục. Hành động của anh tô đậm thêm hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân.

Trao đổi với phóng viên sáng 11/7, Đại uý Hoàng Ngọc Hào cho biết, từ ngày cứu người trong dòng nước lũ khiến cuộc sống của anh thay đổi khá nhiều. Đi đến đâu người dân trong xã cũng chúc mừng, ngoài ra anh cũng được nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong tỉnh nhắn tin, gọi điện chúc mừng tinh thần dũng cảm của anh.

Anh Hào nói thêm, ngay tại khu vực đập tràn Bắc Cụp, xã Kiến Thiết đã có biển cảnh báo khi có mưa lũ thì người dân không được đi qua. Trên thực tế nhiều người vẫn phớt lờ, cố băng qua dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của họ.

Để ứng phó với thiên tai, UBND xã Kiến Thiết đã lập đội phản ứng nhanh để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong địa bàn xã và lực lượng nòng cốt là công an xã.

Nói về công việc trong thời gian tới Đại uý Hào nhấn mạnh, là một chiến sĩ công an nhân dân anh luôn đặt lợi ích bảo vệ cuộc sống người dân lên trên hết. Nếu vì cứu người dân mà mình gặp nạn, anh vẫn sẵn sàng.

Chia sẻ thêm với VietNamNet, lãnh đạo Công an huyện Yên Sơn cho biết, Đại úy Hoàng Ngọc Hào (SN 1986, tại xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), sau khi hoàn thành nghĩa vụ công an, anh được giao nhiệm vụ công tác tại thuỷ điện Na Hang (huyện Na Hang, Tuyên Quang).

Tiếp đó, sau khi hoàn thành các khoá học nâng cao, năm 2016, Đại úy Hào được giao nhiệm vụ công tác tại Đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an huyện Yên Sơn.

Đại uý Hoàng Ngọc Hào - Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết

Theo chủ trương bố trí công an chính quy về công tác tại xã, Đại úy Hào tiếp tục được điều động về giữ cương vị Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết (Yên Sơn) từ đầu năm 2020.

Trong quá trình công tác Đại uý Hào được đánh giá là chiến sĩ năng nổ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng của cấp trên, đồng đội. Trong đó hành động lao vào dòng nước lũ cứu sống người gặp nạn đã thể hiện phẩm chất anh dũng, hết lòng vì dân của người chiến sĩ công an nhân dân.

Nếu chỉ chậm 2 phút là không cứu được

Kể lại với phóng viên hôm xảy ra sự việc, Đại uý Hoàng Ngọc Hào cho hay, tối 10/6 và rạng sáng 11/6, trên địa bàn xã Kiến Thiết và xã lân cận xảy ra mưa lớn, nước lũ dâng cao.

Khoảng 9h40 ngày 11/6, trong khi chờ nước lũ rút tại khu vực đập tràn Bắc Cụp thuộc thôn Đồng Đi (xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn) anh nghe thấy tiếng tri hô có người bị lũ cuốn trôi.

"Chạy tới kiểm tra, tôi thấy nạn nhân đã bị lũ cuốn chỉ phần tóc còn nổi trong dòng nước xiết.

Bơi theo không kịp nên tôi cởi bỏ quân phục, nhanh chân chạy dọc theo bờ suối rồi nhảy xuống đón đầu. Rất may, tôi đã túm được áo của nạn nhân”.

Khu vực đập tràn người dân gặp nạn được Đại uý Hoàng Ngọc Hào cứu kịp thời

Theo Đại uý Hào, lúc đưa được nạn nhân là anh Trần Văn Nam (SN 1974, trú tại xã Kiến Thiết) vào tới bờ thì anh cũng đã đuối sức bởi vật lộn trong dòng lũ khoảng 15 phút. Trước đó, con trai của anh Nam và trưởng thôn Đồng Đi đã cố gắng kéo nạn nhân vào đến gần bờ nhưng lại bị lũ cuốn trôi. Sau khoảng 5 phút, nạn nhân được người dân giúp đỡ đã tỉnh lại.

Đại uý Hào cho biết, từ vị trí nạn nhân bị cuốn trôi đến chỗ anh túm được chừng 50m. "Nếu chậm chừng 2 - 3 phút thì không thể chạy theo kịp để đón đầu cứu nạn nhân", Đại uý Hào nói.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đã kịp thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đại úy Hoàng Ngọc Hào về hành động dũng cảm cứu người trong nước lũ xiết.

Ngày 14/6, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Đại úy Hoàng Ngọc Hào về hành động dũng cảm, lao xuống dòng nước lũ cứu sống người đang bị lũ cuốn trôi.

Nạn nhân được cứu lên bờ sau khi gặp nạn

Nội dung thư nêu, hành động của Đại uý Hào được người dân địa phương khen ngợi, thán phục, lãnh đạo chính quyền ghi nhận, biểu dương. Đại uý Hoàng Ngọc Hào đã thể hiện sự dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng quên thân để bảo vệ tính mạng cho nhân dân, là tấm gương điển hình cho tinh thần người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khen thưởng cho Đại uý Hào ngày 12/6

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương, khen ngợi Đại úy Hoàng Ngọc Hào. Lãnh đạo Bộ Công an mong Đại úy tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nhị Tiến