Qua khảo sát đánh giá, Công an quận Thanh Xuân đã chỉ ra sự nguy hiểm rất lớn tại căn hộ có “chuồng cọp”, việc gỡ bỏ, mở lối thoát tại đây là mở thêm cửa sống khi xảy ra cháy nổ.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã có cách làm hay trong thực hiện cao điểm “Tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh” do Bộ Công an phát động toàn quốc từ ngày 15/4 đến 15/10/2021.

Qua hơn hai tháng thực hiện cao điểm, Bộ Công an đánh giá cao mô hình của Công an quận Thanh Xuân trong việc tuyên truyền nhân dân và tham mưu với Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các phường hướng dẫn, giúp đỡ nhiều hộ dân tự giác dỡ bỏ “chuồng cọp”, mở ra lối thoát nạn thứ 2 và tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn.

Trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, riêng địa bàn quận có trên 85 nghìn hộ dân với 115 khu chung cư thương mại, 233 nhà chung cư tập thể cũ và các loại hình khác.

Để phòng chống trộm cắp và cơi nới sử dụng, người dân đã hàn bịt kín ban công, tầng tum mà không mở lối thoát nạn. Qua công tác nắm tình hình, người dân còn thiếu kiến thức và kỹ năng về PCCC, thoát nạn.

Nhiều nhà dân làm thêm “chuồng cọp” để chống trộm

Trên thực tế, nhiều vụ cháy liên quan đến căn hộ có “chuồng cọp”, để lại hậu quả thương tâm, nạn nhân không thoát ra được ra ngoài, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình chữa cháy và cứu nạn.

Đơn cử, vụ cháy ngày 4/4/2021 tại nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa khiến 4 người trong cùng gia đình, là bài học điển hình về việc không mở lối thoát nạn.

Nhận thức được hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với loại hình này, Công an quận Thanh Xuân đã tham mưu Quận ủy, UBND quận ban hành 2 chỉ thị, 11 kế hoạch, 2 công văn nhằm tuyên truyền, vận động người dân dỡ bỏ, mở cửa thoát nạn trên “chuồng cọp” và tự trang bị phương tiện PCCC&CNCH.

Hiện nay, 11/11 phường đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch về công tác PCCC&CNCH; công tác tuyên truyền vận động người dân mở lối thoát nạn thứ 2 và trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sau thời gian thí điểm trên địa bàn 2 phường Thanh Xuân Bắc và Thanh Xuân Nam kết quả đã có 2.736 hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2 trên tổng số 4.217 hộ gia đình có “chuồng cọp”, đạt 65% và 2.635 hộ gia đình tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu hộ.

Đến nay trên toàn địa bàn quận đã có gần 8 nghìn “chuồng cọp” đã được mở cửa tạo lối thoát nạn (đạt trên 49%). Nhiều hộ gia đình đã tự trang bị chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thiết bị phá dỡ, thiết bị cảnh báo cháy...

Lực lượng công an kiểm tra lối thoát hiểm thứ 2 của nhà dân

Hầu hết những nhà dân có “chuồng cọp" trên địa bàn quận Thanh Xuân đều đã mở lối thoát hiểm thứ 2 trong nhà

Khi có lối thoát hiểm thứ 2 là mở thêm đường sống cho gia đình khi xảy ra sự cố cháy nổ

Nhiều phường như:Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình…đã hỗ trợ kinh phí cho người dân mua sắt làm khung cửa, trả tiền thuê thợ cơ khí để hàn cắt mở lối thoát nạn thứ 2. Tổ chức các nhóm thợ đi mở cửa cho từng khu dân cư, đặc biệt là đã biểu dương khen thưởng cho các hộ gia đình tiên phong, đi đầu trong phong trào.

Xác định là nhiệm vụ quan trọng trong tâm trong năm 2021, phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt 100% các hộ gia đình có “chuồng cọp” dỡ bỏ, mở lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy.

Thượng tá Thắng khuyến cáo, người dân cần sẵn sàng phối hợp với chính quyền, đặc biệt chủ động trong việc đảm bảo PCCC sẽ là “chìa khóa” mở ra cơ hội sống khi không may xảy ra sự cố cháy nổ.

Bên cạnh đó, Thượng tá Thắng cho biết thêm, Công an quận Thanh Xuân sẵn sàng chia sẻ mô hình, cách làm hay với các địa phương khác. Từ đó góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

