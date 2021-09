Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương sáng nay (14/9) vừa công bố các vùng xanh trên địa bàn thị xã, trở về trạng thái bình thường mới.

Đây là đô thị giáp nằm ở vị trí tiếp giáp giữa các vùng xanh và vùng đỏ dịch bệnh của tỉnh Bình Dương, được xác định là vùng đỏ dịch bệnh trước ngày 14/9.

Với việc thị xã Bến Cát được công bố vùng xanh, tỉnh Bình Dương hiện đã có 6 huyện, thị, thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.

Vùng xanh tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Bến Cát, đến ngày 13/9, thị xã có 7 xã, phường là vùng xanh, gồm các xã Phú An, An Tây, An Điền và các phường Tân Định, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Thới Hòa.

Tuy vậy, trên địa bàn vẫn còn 2 khu vực nguy cơ cao “vùng cam” tại phường Thới Hòa và phường Mỹ Phước và một khu vực “vùng vàng” thuộc phường Mỹ Phước với 118 điểm phong tỏa, các xã, phường cơ bản đã thực hiện quy trình lấy mẫu 1-3-5 hoặc 1-3-5-7, sau khi có kết quả PCR sẽ dỡ phong tỏa. Đồng thời, đang thu hẹp phạm vi vùng đỏ trên địa bàn.

Bí thư Thị ủy Bến Cát Bùi Duy Hiền cho biết, sau khi công bố vùng xanh, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để giữ chặt vùng xanh và xanh hóa các điểm vàng còn lại.

Dù trở lại trạng thái bình thường mới nhưng thị xã Bến Cát vẫn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 15/9, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Việc đi lại của người dân cũng sẽ được nới lỏng một phần, đối với các vùng xanh sẽ người dân sẽ được lưu thông trong nội bộ xã, phường, với các điểm đỏ trong vùng xanh sẽ thực hiện "ai ở đâu yên đó".

Đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, chính quyền cho phép các doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện mô hình "3 xanh" (nhà máy xanh, phòng trọ xanh và công nhân xanh) hoạt động trở lại.

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng, thị xã Bến Cát trở lại trạng thái bình thường mới nhưng phải lưu ý việc bên cạnh phục hồi đời sống, sinh hoạt sản xuất của người dân và doanh nghiệp, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp đồng bộ để bảo đảm giữ vững vùng xanh, chú ý đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, xanh hóa các khu vực nguy cơ còn lại cùng với các địa phương vùng xanh phía bắc của tỉnh.

Xuân An