Cơ quan công an xác định trong quá trình cưỡng chế thi hành án, đã có hành vi dùng nhớt, xăng tạt ra trước nhà, mở khóa bình gas, sau đó đám cháy khiến 4 chiến sĩ công an và người trong gia đình bị thương.

Liên quan đến vụ 4 chiến sĩ công an bị thương khi cưỡng chế một căn nhà tại TPHCM như đã thông tin, bước đầu Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng Công an TP.HCM đã làm rõ vụ việc.

Cụ thể, 8h sáng 8/12, lực lượng của quận Phú Nhuận tiến hành cưỡng chế thi hành án tại nhà số 64C và số 64/2 đường Nguyễn Lâm, phường 7.

Đây là quá trình cưỡng chế trả nhà, giao nhà tại nhà 64C đường Nguyễn Lâm, theo quyết định của Chi Cục thi hành án dân sự quận Phú Nhuận. Lúc này, tại nhà số 64C đường Nguyễn Lâm có 6 người, trong đó có bà Lê Thị Hữu Hiền (SN 1969).

Theo cơ quan công an, quá trình đoàn công tác thông báo quyết định cưỡng chế đối với những người trong nhà số 64C đường Nguyễn Lâm, bà Hiền có hành vi chống đối, không chấp hành quyết định cưỡng chế, dùng lời lẽ nhục mạ lực lượng chức năng.

Lực lượng trong đoàn công tác nhắc nhở nhưng bà Hiền có hành vi dùng nhớt, xăng tạt ra trước nhà, tạt nước sôi vào những người làm nhiệm vụ. Thậm chí, bà Hiền đập phá đồ đạc và tự gây thương tích cho bản thân, cố thủ trong nhà.

Cảnh sát PCCC tại hiện trường dùng vòi chữa cháy phun nước vào khu vực có xăng và nhớt để làm giảm bớt lượng chất gây cháy, tránh trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, bà Hiền và những người trong nhà tiếp tục mở khóa bình gas và dùng vật liệu gây nhiệt. Hiện trường sau đó phát sinh vụ cháy, làm 4 chiến sĩ công an và các thành viên trong gia đình bà Hiền bị thương.

Lực lượng tại hiện trường đã đưa những người bị thương đi bệnh viện. Đến trưa cùng ngày, 3 chiến sĩ công an đã xuất viện, một người còn điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Sức khỏe các thành viên trong gia đình bà Hiền đã ổn định, xuất viện về nhà.

Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Linh An