Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, ngày 14/8, đã ký quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 25/8. TP Cần Thơ đề xuất giãn cách thêm 10 ngày.

Động thái này được quyết định khi những ngày qua, Đồng Tháp vẫn liên tục ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới.

Đến nay, Đồng Tháp đã có 4.786 ca mắc Covid-19. Đồng Tháp đã tiêm được 313.776 liều vắc xin, trong đó số người tiêm 1 liều là 293.610; và hơn 20.000 người được tiêm đủ 2 liều.

Công an Đồng Tháp kiểm soát người ra đường. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Sở Y tế TP Cần Thơ, có tờ trình về phương án triển khai thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 16 đến 25/8.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, hiện tại, tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố nhanh, phức tạp, phát hiện nhiều ca F0 mới qua chiến dịch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Trong đó nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây, cụ thể là có một số khu vực từ “vùng xanh” chuyển thành vùng có nguy cơ, do phát hiện F0 qua sàng lọc cộng đồng.

Theo đánh giá mức độ nguy cơ, TP Cần Thơ thuộc nhóm nguy cơ rất cao, có 7/9 quận huyện thuộc nhóm nguy cơ rất cao.

Trong 6 ngày thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng, TP Cần Thơ đã phát hiện 340 trường hợp dương tính nCoV, trong đó 251 F0 trong cộng đồng và 89 F0 khu phong tỏa.

Sở Y tế TP Cần Thơ, dự báo trong thời gian tới, số lượng người nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục tăng. TP Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ truy vết, sàng lọc, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp người nhiễm đưa vào khu cách ly, bệnh viện để theo dõi điều trị, tạo ra nhiều vùng xanh, phấn đấu đưa thành phố trở về trạng thái bình thường.

Từ những đánh giá nói trên, Sở Y tế TP Cần Thơ đề xuất giãn cách xã hội thêm 10 ngày (đến hết ngày 25/8).

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn ký quyết định kéo dài giãn cách toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày.

Ông Hẳn yêu cầu các sở, ngành, chủ tịch UBND các địa phương trong tỉnh phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Tăng cường kiểm tra, xử nghiêm các vi phạm Chỉ thị 16.

Công nhân, người lao động của các doanh nghiệp (có thẻ ra vào nhà máy, xí nghiệp) được phép đi lại trong khung 18h hôm trước đến 6h hôm sau để thực hiện công tác xét nghiệm, tiêm vắc xin, nhằm đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin.

Các doanh nghiệp dừng thực hiện phương án “3 tại chỗ”, tổ chức test nhanh cho công nhân, người lao động.

Người đứng đầu UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu quan tâm hơn công tác đảm bảo cung ứng hàng hoá thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Không để nông sản đến kỳ thu hoạch bị ứ đọng, ách tắt lưu thông hàng hóa.

Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhân dân, chống bọn cơ hội làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương…

Đến nay, Trà Vinh đã ghi nhận 829 ca mắc Covid-19 (42 ca nhập cảnh), điều trị khỏi 180 ca, 6 trường hợp tử vong.

H.Thanh