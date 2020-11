Dự báo thời tiết 12/11, bão số 12 vừa suy yếu, miền Trung lại chuẩn bị hứng tiếp bão số 13. Các tỉnh miền Bắc tiếp tục lạnh sâu về đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên sáng nay (12/11), các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 60mm.

Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm. Bình Định và Phú Yên có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa 20-50mm.

Các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái thời tiết lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 12 độ.

Nhiều tỉnh, thành miền Trung có nguy cơ mưa to đến rất to và dễ xảy ra ngập úng ở đô thị. Ảnh Hồ Giáp

Cơn bão Vamco hôm nay vào Biển Đông và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h trưa nay, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu cơn bão Vamco nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa bão; gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 6-,9m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/11:

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có nơi có giông; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng Đà Nẵng đến Bắc Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ trong khoảng 18-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ trong khoảng 22-32 độ.

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng 19-28 độ.

