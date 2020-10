Dự báo thời tiết 27/10, bão số 9 mạnh nhất năm nay đổ bộ vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ đêm nay gây mưa lớn, gió mạnh. Miền Bắc vẫn lạnh về đêm và sáng.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (27/10) do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, đêm nay khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và biển động mạnh.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia) Trần Quang Năng thông tin, đây là cơn bão mạnh nhất, lớn nhất trong mùa mưa bão năm nay.

Bão số 9 gây sóng lớn trên biển đến 10m

Theo ông Năng, bão di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Do di chuyển nhanh nên sẽ ảnh hưởng đến ngoài khơi và ven bờ sớm, từ đêm nay (27/7) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Hệ quả của bão số 9 gồm tổ hợp liên hoàn: Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể đến 10m, nước biển dâng, mưa lớn và gió mạnh trên đất liền và cuối cùng là gây lũ trên các lưu vực sông.

Nguy cơ ngập úng cao tại khu vực trũng, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Từ đêm nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Ngoài ra, các tỉnh miền Bắc duy trì lạnh về đêm và sáng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, đặc biệt xảy ra vào chiều tối.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 17 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 19-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 22-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mưa rào và giông rải rác, từ chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ trong khoảng 23-33 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng 20-28 độ.

Bão số 9 mạnh, vùng ảnh hưởng rộng, Thủ tướng họp khẩn với địa phương Sáng nay (26/10), trước tình hình bão khẩn cấp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điều hành cuộc họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó bão. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Thu Anh