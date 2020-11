Dự báo thời tiết 14/11, nhiều tỉnh ở miền Trung mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 350mm dù bão số 13 chưa đổ bộ.

Dự báo ngày mai, bão số 13 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Từ hôm nay đến 16/11, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa to 50-150mm.

Nhiều tỉnh miền Trung có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết các vùng ngày 14/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng; đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng; đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ.

Hà Nội

Ngày nắng; đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 17-19 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa vài nơi; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; thấp nhất 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 17-20 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 24-27 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 33 độ.

Bão số 13 sắp đổ bộ, miền Trung chuẩn bị di dời hơn 300.000 người Hiện tại có 8 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có lệnh cấm biển. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có kế hoạch di dời 86.000 hộ dân/315.000 người.

