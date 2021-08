Dự báo thời tiết 15/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, có nơi mưa to; thời gian xảy ra mưa to tập trung cao điểm vào đêm và sáng.

Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh cục bộ trên 250mm/đợt.

Miền Bắc mưa vừa, mưa to

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt (thời gian xảy ra mưa to tập trung cao điểm vào đêm và sáng).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ.

Thời tiết các vùng ngày 15/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; Lai Châu-Điện Biên có nơi 25-28 độ; thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Hà Nội

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ; thấp nhất 26-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng, phía Nam nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; khu vực Thanh Hoá, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; Thanh Hoá-Nghệ An 32-35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Hà Nội, người dân bì bõm về nhà Sau một ngày oi nóng, Hà Nội đón trận mưa giải nhiệt, nhưng cơn mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ngập sâu, các phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn.

Hương Quỳnh