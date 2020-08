Dự báo thời tiết 2/8, ảnh hưởng của bão số 2, nhiều tỉnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Liên quan cơn bão số 2, dự báo đến 7h sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Nhiều tỉnh có mưa to đến rất to

Từ gần sáng và hôm nay, vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có gió giật cấp 7-8. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thái Bình có khả năng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 3-4m.

Từ giờ đến chiều nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt từ nay đến ngày 5/8.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt, khu vực Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Yên Bái, Hoà Bình, Hà Giang, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai…

Dự báo thời tiết các vùng ngày 2/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; đồng bằng ven biển có mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa to đến rất to và giông; phía Nam ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, phía nam có nơi trên 33 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ; thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Khu vực Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Nhiệt độ phổ biến 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Tại TP.HCM là 32 độ và Cần Thơ 29 độ.

Hương Quỳnh