Ngô Văn Tới (trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) dùng thẻ nhà báo và “nổ” rằng mình có nhiều quan hệ, có thể lấy tàu cát bị lực lượng chức năng thu giữ để chiếm đoạt 1 tỷ đồng.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Tới (40 tuổi, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ trên ô tô của đối tượng 1 chiếc ví trong đó có: 1 CCCD, 1 thẻ nhà báo cùng các giấy tờ liên quan đều mang tên Ngô Văn Tới và 55 triệu đồng.

Ngô Văn Tới tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 5/2021, bà Lê Thị H. (53 tuổi, trú huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ. Qua người quen giới thiệu, bà H. có biết Tới.

Tới “nổ” với bà H. mình có nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn. Do tin tưởng, bà H. đã đưa cho Tới 1 tỷ đồng để lấy tàu về. Nhưng sau khi nhận tiền, Tới không thực sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.

Tang vật vụ việc

Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Ngô Văn Tới.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an đề nghị những ai đã từng là nạn nhân của Ngô Văn Tới đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bắc Ninh trình báo để được giải quyết.

Nhị Tiến