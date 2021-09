Đường phố đông đúc hơn, dần quay trở lại nhịp sống trước đó. Người dân vẫn tuân thủ biện pháp phòng chống dịch trong ngày đầu TP Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15.

Sau 2 tháng áp dụng nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, hôm nay, TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách trên phạm vi toàn thành phố theo Chỉ thị 15, trừ 9 phường của 2 quận trung tâm Ninh Kiều và Cái Răng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến 1/10.

Sáng nay, đường phố TP Cần Thơ đông đúc hơn so với những ngày trước đó.

Đường phố ở quận Bình Thủy sáng nay đông đúc hơn so với những ngày trước đó

Anh Duy Tân (ngụ quận Bình Thủy) nói: "Tôi rất mừng khi thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh, nới lỏng giãn cách. Một số dịch vụ được hoạt đông, hàng ăn bán mang về, sinh kế của người dân sẽ từng bước phục hồi”.

"Sáng nay, đọc báo thấy Cần Thơ đã nới lỏng giãn cách, tôi quá mừng. Tôi ra trước cửa nhà ngồi để nhìn dòng xe qua lại và chỉ mong thành phố sớm trở lại nhịp sống bình thường như trước", chị Trinh (ngụ quận Bình Thủy) chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Hải (ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) suốt 2 tháng qua chỉ ở trong nhà, xe máy nằm im một chỗ. "Sáng nay khởi động nhưng xe không nổ máy nên tôi phải dắt bộ ra tiệm để thay bình ác quy. Hôm nay, tôi phấn khởi lắm vì thành phố đã nới lỏng giãn cách, dân được ra đường, nhưng tôi mong, chúng ta vẫn phải có ý thức phòng dịch", anh Hải nói.

Trên các tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều, lực lượng công an vẫn trực tại điểm kiểm soát phòng, chống dịch.

Đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều) vào sáng nay

Dù đã được bán mang về nhưng nhiều quán cà phê tại TP Cần Thơ vẫn đóng cửa chờ tình hình khả quan hơn.

Tuy nhiên, sáng nay quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Bình, quận Ninh Kiều), mở cửa phục vụ khách tại chỗ. Lúc 9h có khoảng 10 khách ngồi uống nước, trò chuyện tại quán, không đảm bảo khoảng cách phòng dịch. Lực lượng chức năng đã đến yêu cầu chủ quán ngừng phục vụ khách tại chỗ.

Khách ngồi uống cà phê tại một quán trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều vào sáng nay

Ngành chức năng đến yêu cầu chủ quán không phục vụ khách tại chỗ

Theo công văn của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, người dân được di chuyển giữa các địa phương thực hiện Chỉ thị 15.

Người dân không tụ tập quá 10 người, không tự ý di chuyển ra khỏi thành phố hoặc đến địa phương có nguy cơ cao về dịch Covid-19. Dù nới lỏng giãn cách, chợ đầu mối, truyền thống, dân sinh, tự phát vẫn chưa được phép hoạt động, chờ cho tới khi có thông báo mới.

Trung tâm thương mại, siêu thị được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế số lượng người mua vào cùng một thời điểm, không quá 10 người

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn uống chỉ được phép bán hàng mang đi.

Chợ truyền thống, đầu mối, dân sinh vẫn tiếp tục dừng hoạt động

Cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn uống chỉ được phép bán hàng mang đi

Đến chiều 23/9, TP Cần Thơ có hơn 5.400 F0, trong đó 4.468 người đã được điều trị khỏi, 78 trường hợp tử vong.

Thành phố đã tiêm 324.849 liều vắc xin cho người dân (đạt 22.3%); trong đó 47.929 người đã tiêm đủ hai mũi (đạt 3,9%).

9 phường tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 0h ngày 1/10 gồm: An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ và Tân Phú (quận Cái Răng).

Thiện Chí