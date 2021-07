Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thực hiện giãn cách xã hội, chỉ cần 1-2 nơi lơ là, chểnh mảng, cả thành phố có thể phải vất vả làm lại từ đầu.

Ngày 29/7, Hà Nội công bố 46 ca mắc Covid-19. Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 981 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 602 ca.

Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố trong vòng 15 ngày với mục tiêu "làm sạch" mầm bệnh Covid-19.

Lực lượng chức năng kiểm soát tại ngã tư Trần Duy Hưng- Phạm Hùng sáng 29/7. Ảnh: Nhị Tiến

Việc ban hành Chỉ thị 17 của UBND TP được lãnh đạo thành phố đánh giá là đúng, trúng, kịp thời, được đông đảo dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để thực hiện Chỉ thị 17, Công an thành phố đã lập 29 chốt kiểm soát các cửa ngõ Thủ đô, tăng 7 chốt so với thời gian đầu; đôn đốc 4.147 cảnh sát khu vực quản lý chặt nơi cư trú; huy động 789 tổ công tác ở công an các quận, huyện, thị xã để tăng cường kiểm tra vi phạm; bước đầu đã xử phạt hơn 1.300 trường hợp vi phạm ra ngoài không đúng quy định, không đeo khẩu trang và 32 cơ sở kinh doanh hoạt động không đúng quy định...

UBND TP đã có văn bản về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.

Đồng thời, Sở GTVT cũng cấp mã xác nhận cho 14.270 xe. Các shipper có thể chụp ảnh màn hình tin nhắn và xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Các shipper được cấp phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu, bưu phẩm, bưu chính của các siêu thị, sàn giao dịch thương mại.

Hiện nay, một số quận huyện như Tây Hồ, Long Biên, Thanh Xuân, Thanh Trì đã áp dụng mô hình phát phiếu đi chợ cho người dân để giảm thiểu tối đa lượng người đến chợ, tránh tập trung đông người.

Sau 6 ngày triển khai Chỉ thị 17, kết quả kiểm tra của các đoàn thành phố tại cơ sở cho thấy có nơi làm rất tốt, có nơi còn chưa thực hiện nghiêm, có hiện tượng chủ quan, lơ là; có hiện tượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát, khiến công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 17 trên các địa phương còn chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu đồng nhất.

Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức không chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách, để số người đi làm vẫn đông...

Trước thực trạng này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã cảnh báo, nếu tiếp tục để tồn tại những vi phạm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả phòng, chống dịch chung của thành phố, làm lãng phí “thời gian vàng” 15 ngày thực hiện giãn cách.

Không giữ nghiêm kỷ cương sẽ lãng phí thời gian vàng

Ngày 29/7, trong cuộc kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng một lần nữa khẳng định, việc thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày chỉ đem lại hiệu quả thực sự nếu được triển khai đồng bộ, quyết liệt trên toàn Thủ đô.

Bí thư Hà Nội kiểm tra các trang thiết bị phục vụ cho khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức). Ảnh: Viết Thành

Thành phố muốn có kết quả tốt thì từng quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn đến thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư phải thực hiện thật tốt; vì chỉ cần 1-2 nơi lơ là, chểnh mảng, cả thành phố có thể phải vất vả làm lại từ đầu.

“Thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như mệnh lệnh thời chiến, trên sôi sục thì dưới cũng phải sục sôi”, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị ủy phải phân công, gắn trách nhiệm cá nhân với địa bàn phụ trách. Nơi nào làm tốt, có sáng kiến, sáng tạo thì phải biểu dương, tuyên truyền, động viên ngay; nơi nào thiếu trách nhiệm, làm chưa tốt phải phê bình, kỷ luật nghiêm; lấy hiệu quả thực hiện làm “thước đo” năng lực, uy tín, trách nhiệm cán bộ.

Trong các cuộc họp của Sở Chỉ huy phòng chống dịch của thành phố, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh luôn nhấn mạnh việc Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và UBND thành phố về hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, phạm vi, lĩnh vực phụ trách; trọng tâm là thực hiện đúng nguyên tắc: “Khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh”.

Các cấp, các ngành đồng loạt tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất, bất ngờ trên toàn địa bàn, bảo đảm chặt chẽ từ cơ sở; trọng tâm là việc chấp hành của người dân đối với quy định “chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết” và việc bảo đảm số lượng người đi làm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn có thể áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn Chỉ thị số 17 đối với địa bàn có nguy cơ cao. Đây là thẩm quyền đã được thành phố phân cấp cụ thể.

Phòng, chống dịch Covid-19 là sứ mệnh, là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 để bảo vệ an toàn, tính mạng nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của Thủ đô, của đất nước. Chính vì vậy, lãnh đạo Thành phố đề nghị tăng quy mô, mật độ kiểm tra, kiểm soát trên các địa bàn, các tuyến đường giao thông, các khu vực công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài mà không có lý do chính đáng, không đúng quy định.

Hương Quỳnh

Bí thư Hà Nội: Giãn cách xã hội phải quyết liệt như mệnh lệnh thời chiến Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như mệnh lệnh thời chiến, trên sôi sục thì dưới cũng phải sục sôi.

Không hỗ trợ iframe