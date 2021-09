Chỉ trong vòng 1 tháng, bé Nguyễn Thị Mai Khanh (14 tuổi, ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã mất đi cả cha mẹ và ông bà ngoại.

Hơn một tháng nay, bé Khanh vẫn chưa nguôi nỗi đau đớn quá lớn bất ngờ giáng xuống đầu. Em đã mất đi cha, mẹ và ông bà ngoại.

Lặng lẽ thắp nén nhang lên bàn thờ lập vội của cha mẹ, Khanh nghẹn ngào nói: “Khi được đưa đi bệnh viện, mẹ dặn con ráng tự chăm sóc bản thân. Hết bệnh, mẹ sẽ về. Không ngờ, mẹ lại đi luôn như vậy”.

Cùng qua một lần lỡ dở, anh Nguyễn Văn Sang và chị Nguyễn Thị Tuyết Mai đồng cảnh ngộ rồi nên duyên vợ chồng, sinh được bé Khanh.

Mới 14 tuổi, Khanh đã mất đi cả cha và mẹ vì Covid-19. Ảnh: Thanh Phương

Thương vợ chồng con gái phải đi thuê trọ, cha mẹ chị Mai đã cắt cho một mảnh đất nhỏ sát bên để vợ chồng dựng tạm căn nhà sinh sống.

Hàng ngày, chị Mai làm may ở nhà còn anh Sang nhận cung cấp rau củ, thực phẩm cho bà con quanh xóm.

Đầu tháng 7, cô của anh Sang bị bệnh. Vợ chồng, con cái cùng nhau về huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) để chăm người cô.

Những ngày ở quê, anh Sang bất ngờ bị mệt, khó thở. Sáng 10/7, khi dậy đi vệ sinh, Khanh thấy cha nằm úp mặt dưới nền nhà. Bé gọi mẹ dậy lật cha lại thì mới phát hiện anh Sang đã qua đời. Vài tiếng sau, người cô của anh Sang cũng mất.

Sau khi lo hậu sự, hỏa táng cho chồng và cô, chị Mai đưa con gái quay về Sài Gòn. Chị Mai thấy mệt mỏi, khó thở, sốt và cha mẹ chị cũng có dấu hiệu tương tự. Cả 3 người lần lượt được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này, họ mới biết mình bị mắc Covid-19.

Gần một tháng trời gia đình không nhận được tin tức của mẹ và ông bà, bé Khanh ngày nào cũng khóc vì nhớ, vì sợ điều bất trắc xảy ra.

Sốt ruột, anh Nguyễn Thanh Hùng (cậu của bé Khanh) nhờ người tìm kiếm thông tin của cha mẹ và em gái. Anh bàng hoàng khi hay tin bà ngoại Mai đã mất từ 20 ngày trước đó.

Mỗi khi nhớ ba mẹ, bé Khanh chỉ còn biết tới bàn thờ thắp nhang. Ảnh: Thanh Phương

Sau 20 ngày, 18h tối ngày 4/8 chị Mai mượn điện thoại của một người cùng phòng gọi về cho con gái và gia đình. Do phải mở nội khí quản nên chị không nói được, chỉ gật, lắc đầu khi người thân hỏi. Nhìn thấy mẹ qua màn hình điện thoại, Khanh bật khóc nức nở hỏi han mẹ khỏe không. Thấy mẹ gật đầu, cô bé mới yên tâm.

Đau đớn thay, ngày hôm sau anh Hùng nhận được điện thoại từ bệnh viện báo chị Mai không qua khỏi, mất lúc 2h sáng ngày 5/8. Sợ bé Khanh không chịu nổi, người thân đều giấu tin dữ, gần một tháng sau mới nói cho bé biết.

Chục ngày sau, bất ngờ anh Hùng thấy chú bộ đội tới giao tro cốt, nghĩ là của chị Mai. Thế nhưng, khi ra nhận thì mới biết đó là tro cốt của ông ngoại bé Khanh. Ông ngoại mất sau mẹ bé đúng 1 ngày.

“Chỉ trong vòng 1 tháng, gia đình tôi mất đi 4 người thân, nỗi đau thật sự quá lớn. Thương nhất là bé Khanh. Bé còn ít tuổi lại không được lanh lợi, vậy mà mất đi cả cha mẹ, không biết bao giờ con bé mới sốc lại được tinh thần”, anh Hùng buồn bã nói.

Từ ngày cha mẹ mất, một mình Khanh lủi thủi trong căn nhà nhỏ. Các cậu ở bên nhà nên chạy qua chạy lại lo ăn uống cho Khanh. Thế nhưng, tình cảm của các cậu không thể bù đắp được tình thương yêu, sự chăm sóc mà ba mẹ dành cho bé.

“Con nhớ ba mẹ lắm, con thường mơ thấy ba mẹ nhưng khi giật mình tỉnh dậy không thấy ai, con chỉ biết khóc”, Khanh nghẹn giọng nói.

Nói về dự định tương lai, Khanh mong ước được học nghề trang điểm để có thể tự nuôi sống bản thân.

Biết được hoàn cảnh bất hạnh của Khanh, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo UBND thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh đã tới thăm hỏi, động viên cả về tinh thần và vật chất. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã lập hồ sơ để tìm lớp học nghề cho Khanh.

Thanh Phương

