12 tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm dịch cao và 16 tỉnh thành nhóm có nguy cơ tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ hôm qua về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Ban chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Thêm Hà Giang vào nhóm có nguy cơ nhiễm dịch

Cụ thể, nhóm địa phương có nguy cơ cao gồm 12 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh.

Các địa phương này tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng đến ngày 22 hoặc 30/4 và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, xây dựng hạ tầng, bảo đảm lưu thông hàng hóa.

Tại Hà Giang, tổ chốt chặn phòng dịch trên tuyến quốc lộ 4C thuộc xã Hữu Vinh phun tiêu độc, khử trùng các phương tiện từ Đồng Văn về. Ảnh: Báo Hà Giang

Nhóm địa phương có nguy cơ gồm 16 tỉnh, thành: Hải Phòng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Hà Giang (thêm Hà Giang so với kết luận tại cuộc họp hôm qua).

Các địa phương này cần thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16 đến hết ngày 22/4 và sẽ có điều chỉnh vào ngày 22/4 tùy diễn biến dịch bệnh.

Nhóm có nguy cơ thấp gồm 35 tỉnh còn lại. Yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Thủ tướng lưu ý, trên thế giới dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, số người mắc bệnh và tử vong vẫn tăng cao hàng ngày. Trong nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng và bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.

Dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng về phòng, chống dịch phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của bộ, ngành, địa phương mình; huy động cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; phát huy hiệu quả 4 tại chỗ bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân; kiên định các chiến lược đã đề ra. Cụ thể là ngăn chặn, phát hiện nhanh; cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả.

Có biện pháp thận trọng phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, vừa duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định, chuẩn bị khởi động lại nền kinh tế trên cơ sở phòng, chống dịch thành công, bảo đảm sự ổn định căn bản, lâu dài về việc làm và an sinh xã hội.

Cùng với đó là phòng, chống dịch với mục tiêu bao trùm: kiềm chế, kiểm soát tốc độ lây nhiễm ở mức thấp nhất, hạn chế các trường hợp tử vong, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch với kinh tế - xã hội phù hợp với hoàn cảnh cụ thể để từng địa phương có thể linh hoạt thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng các phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch có thể kéo dài.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh, thành quyết định cụ thể việc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp áp dụng trên địa bàn của mình một cách phù hợp theo các cấp độ: yêu cầu, hạn chế, khuyến cáo đối với các hoạt động của 3 nhóm tỉnh, thành là: ra khỏi nhà theo các mức độ yêu cầu, mở các cửa hàng không thiết yếu theo mức độ, việc vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng, việc tập trung đông người.

Bên cạnh đó, quyết định cụ thể cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa; chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ tại các dự án, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh và yêu cầu ngừng sản xuất, kinh doanh nếu cơ sở không đảm bảo việc phòng chống dịch; tập trung xử lý triệt để các ổ dịch đã phát hiện.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn của các địa phương chịu trách nhiệm: quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16, có thể áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo quy mô cấp xã hoặc cấp huyện tuỳ thuộc nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn; quyết định việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn trên cơ sở bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch...

Nhiều tỉnh thành điều chỉnh chính sách cách ly 'giai đoạn 2' Sau chỉ đạo của Chính phủ chiều qua, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hoá và hàng loạt tỉnh thành ra văn bản hỏa tốc thay đổi việc thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19.

