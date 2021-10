Từ hôm nay (22/10), xe khách liên tỉnh được Hà Nội cho phép hoạt động trở lại bình thường. Hành khách không phải xét nghiệm Covid-19.

Các bến xe, trung tâm quản lý và đơn vị vận tải ở Hà Nội chiều qua đã nhận được thông báo của Sở GTVT về việc tổ chức vận tải trong tình hình mới “thích ứng an toàn, linh hoạt”.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, các đơn vị khai thác bến xe, cảng hàng không, ga đường sắt, đơn vị cung cấp phần mềm kết nối trong hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố tổ chức lại hoạt động.

Xe khách Hà Nội hoạt động trở lại giúp lưu thông sau dịch

Do Hà Nội đang là vùng 1 (vùng xanh), trong phần hướng dẫn về lĩnh vực hoạt động vận tải đường bộ, Sở GTVT Hà Nội nêu: Bắt đầu từ ngày 21/10, tuân thủ các yêu cầu chung tại mục phần 1 Quyết định số 1812 của Bộ GTVT, gồm: Khôi phục lại hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không cho phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Với hành khách đi trên các tuyến vận tải liên tỉnh, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu: Tuân thủ “thông điệp 5K”, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Về xét nghiệm Covid-19, Sở GTVT Hà Nội nêu rõ quy định: Hành khách chỉ phải xét nghiệm khi có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau họng; hành khách đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 (vùng đỏ) hoặc cách ly y tế trong vùng phong tỏa; không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển trong cùng một địa bàn.

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh Covid-19 đi xe khách, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp: Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ.

Vũ Điệp