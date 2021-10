Bà Nguyễn Phương Hằng chính thức có đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Công an TP.HCM; trong khi đó đơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo nữ đại gia này được Công an TP.HCM chuyển cho Công an Bình Dương thụ lý.