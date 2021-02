Để chống dịch, Hải Phòng tuyên bố dừng tiếp nhận người và hàng hoá từ Hải Dương, bắt đầu từ chiều tối nay.

Chiều nay (16/2), Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã làm việc với 5 huyện giáp ranh với tỉnh Hải Dương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có chỉ đạo khẩn. Cụ thể, trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16/2/2021 đến ngày 3/3/2021), dừng tiếp nhận tất cả các công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng.



Trường hợp công dân của tỉnh Hải Dương cố tình về Hải Phòng, nếu bị phát hiện sẽ bắt buộc vào khu cách ly tập trung của TP và phải chi trả chi phí cách ly.



Các công dân Hải Phòng không đi đến tỉnh Hải Dương, trường hợp cần thiết phải đi Hải Dương phải có giấy xác nhận của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Khi trở lại, phải vào khu cách ly tập trung của TP và phải chi trả chi phí cách ly.



TP Hải Phòng dừng tiếp nhận hàng hoá phía Hải Dương, bắt đầu hôm nay



Đối với các lái xe chở hàng đi tỉnh Hải Dương, phải có xác nhận của chủ phương tiện hoặc của UBND xã, phường, thị trấn; khi trở về phải ở tại khu tập trung do chủ phương tiện bố trí và phải lấy mẫu để xét nghiệm, nếu cố tình về nhà sẽ bắt buộc vào nơi cách ly tập trung và phải chi trả chi phí cách ly.



Dừng các phương tiện chở người từ Hải Phòng đi tỉnh Hải Dương; các xe chở hàng hóa và chở khách đi các địa phương khác ngoài tỉnh Hải Dương phải đi và về theo đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 10.



Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ phương tiện bố trí nơi ở tập trung cho lái xe và thông báo hướng tuyến xe vận tải; chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe dừng việc đào tạo và tổ chức thi cấp giấy phép lái xe.



Tổ Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của các thôn tại các xã giáp ranh với tỉnh Hải Dương thuộc các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, Tiên Lãng, An Lão, Vĩnh Bảo tiếp tục hoạt động từ ngày 16/2/2021 (có kinh phí hỗ trợ).



TP Hải Phòng giao Chủ tịch UBND các huyện giáp ranh với tỉnh Hải Dương tăng cường nhân lực, bố trí các Tổ kiểm soát phụ tại tất cả các đường mòn, lối mở giáp ranh với tỉnh Hải Dương mà các chốt kiểm soát của TP không kiểm soát được.



Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát người từ Hải Dương về Hải Phòng và ngược lại. Yêu cầu các chủ doanh nghiệp trên địa bàn có cam kết về việc không sử dụng lao động của tỉnh Hải Dương.



Giao Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo giám sát các công dân làm việc trong các Khu công nghiệp và trong Khu kinh tế Hải Phòng, yêu cầu các chủ doanh nghiệp có cam kết về việc không sử dụng lao động của tỉnh Hải Dương.



Yêu cầu các chốt kiểm soát của TP tăng cường kiểm soát các công dân từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng và ngược lại, đặc biệt là người trên các xe tải, xe container và xe cứu thương (mỗi xe chỉ được 1 lái xe và 1 phụ xe).



Giao Công an TP tổng kiểm tra lưu trú tại tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn; tăng cường lực lượng cho các xã giáp ranh với tỉnh Hải Dương.



Yêu cầu các cơ quan, đơn vị của TP không làm việc với người từ các địa phương có dịch về Hải Phòng.

Hải Phòng dừng tiếp nhận người từ Hải Dương vào thành phố

Các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm việc giãn cách người làm việc trong doanh nghiệp, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa người với người là 1 mét. Các phương tiện vận chuyển khách chỉ được phép vận chuyển tối đa không quá 50% số ghế.



Tạm dừng hoạt động của các nhà hàng dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát, rạp chiếu phim từ 20h00 ngày 16/2/2021 cho đến khi có thông báo mới của TP.



Đối với các trung tâm thương mại, siêu thị: chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, không kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát và vui chơi giải trí.



Hoài Anh