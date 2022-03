Chuyến bay sơ tán đầu tiên chở 287 bà con người Việt từ Ukraine dự kiến hạ cánh xuống Nội Bài trong vài tiếng nữa.

19h35 ngày 7/3 theo giờ địa phương, chuyến bay đầu tiên chở người sơ tán từ Ukraine đã cất cánh từ sân bay quốc tế Henri Coandă ở thủ đô Bucharest của Rumani, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 11h30 trưa nay (8/3).

Chuyến bay do Vietnam Airlines thực hiện chở 287 bà con người Việt sơ tán từ Ukraine, nhiều hơn 4 người so với dự kiến ban đầu, trong đó có 71 cháu dưới 12 tuổi.

Đại sứ Việt Nam tại Rumani Đặng Trần Phong đã ra sân bay để tiễn bà con về nước.

Trong cuộc điện đàm vào tối qua giữa hai nhà lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam và Rumani, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị các cơ quan chức năng Rumani tạo điều kiện hỗ trợ các thủ tục cần thiết liên quan đến chuyến bay cũng như tạo thuận lợi để người Việt sơ tán xuất cảnh về nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn Chính phủ Rumani đã hỗ trợ nhân đạo, bố trí nơi ăn ở, chăm sóc y tế cho người Việt và gia đình sơ tán từ Ukraine sang Rumani những ngày vừa qua đồng thời đề nghị tiếp tục hỗ trợ các gia đình Việt Nam từ Ukraine sang Rumani trong thời gian tới.

Theo thống kê sơ bộ, số lượng bà con người Việt di tản từ Ukraine sang Rumani đã lên tới hơn 800 người. Để đảm bảo an toàn cho bà con, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cộng đồng người Việt tại Rumani để tổ chức, hỗ trợ bà con trong quá trình di tản cũng như đảm bảo an ninh an toàn, hoàn thành các thủ tục cần thiết cho công dân lên chuyến bay hồi hương.

Bà con kiều bào làm thủ tục tại sân bay. Theo TTXVN, để chuyến bay được cất cánh đúng thời gian dự kiến, toàn bộ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cùng rất nhiều anh chị em hội đoàn tại Romania đã được triển khai từ sáng sớm.

Trong cả sáng cho tới tận trước khi máy bay cất cánh, cán bộ Đại sứ quán đã làm việc liên tục để kiểm tra, cấp giấy thông hành tại chỗ cho kiều bào, bởi rất nhiều người chạy nạn bị thiếu hoặc thậm chí không có bất cứ giấy tờ tùy thân.

Cho đến ngày 7/3, số người Việt sơ tán từ Ukraine tới Bucharest có xu hướng giảm. Sau chuyến bay đầu tiên, dự kiến sẽ còn một chuyến nữa từ Bucharest vào ngày 10/3.

Thành Nam - Nguyên Trí