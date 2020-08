Chính quyền và Công an Hải Dương trắng đêm đội mưa lập các chốt kiểm soát để cách ly toàn thành phố.

Lệnh cách ly toàn thành phố Hải Dương có hiệu lực từ 0h hôm nay (14/8). Cách ly nhà với nhà, khu phố với khu phố, phường với phường…

200 chiến sỹ đội mưa trắng đêm tập chốt kiểm soát.

Vỏn vẹn có 2 giờ đồng hồ, tính từ khi có chỉ đạo khẩn từ UBND tỉnh, chính quyền và lực lượng Công an TP Hải Dương triển khai lập tức 30 chốt kiểm soát trọng yếu để đảm bảo cho ngày đầu cách ly xã hội.

Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long chỉ huy công tác cách ly xã hội trong đêm.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi có chủ trương từ tỉnh, lãnh đạo công an tỉnh cùng lãnh đạo công an thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác lập các chốt kiểm soát.

22h đêm, khoảng 200 chiến sỹ công an đồng loạt ra quân triển khai lập chốt.

Những chốt kiểm soát cách ly xã hội được lập nhanh chóng.

“Chúng tôi huy động 100 cán bộ chiến sỹ của Công an TP Hải Dương bố trí lập, trực tại 33 chốt trong nội thành. Ngoài ra, để đảm bảo cho tình thế khẩn cấp, công an của các huyện Thanh Hà, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Nam Sách phải “chi viện” thêm khoảng 100 chiến sỹ. Có 20 trạm kiểm soát tại các vị trí giáp ranh. Vì tình huống cấp bách, ưu tiên hàng đầu cho công tác chống dịch, các cán bộ chiến sỹ chưa kịp dựng lều bạt. Lực lượng phải dùng hàng trăm tấm rào chắn, trưng dụng xe tuần tra để tạo nên hành lang tạm thời bảo vệ thành phố trước nguy cơ dịch có thể lây lan”, Đại tá Châu chia sẻ.

Việc kiểm soát khu vực cách ly được thực hiện ngay.

Trưng dụng xe tuần tra bật đèn báo chốt sáng.

Huy động hàng trăm tấm rào chắn để ngăn các tuyến phố chính.

Công an TP Hải Dương suốt đêm làm nhiệm vụ.

Hạn chế tốc độ, người dân qua chốt sẽ bị kiểm tra.

Theo lãnh đạo công an TP Hải Dương, anh em chiến sỹ đã không quản ngại mưa gió, đêm hôm sẵn sàng là những người đầu tiên xuống đường chống dịch. Họ hy vọng đó là sự cảnh báo hiệu quả nhất để nhân dân chấp hành, hiểu được sự cấp bách, nguy hiểm của dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.

0h ngày 14/8, lệnh cách ly có hiệu lực.

Đúng thời khắc đó, Thành phố Hải Dương xảy ra mưa lớn.

Chốt kiểm soát giáp ranh giữa Hải Dương và huyện lân cận.

Xe chở hành qua phố được hướng dẫn đổi hành trình.

Công an thành phố phối hợp với các UBND phường, xã tuần tra kiểm soát các quán hàng và các dịch vụ như karaoke, game... đảm bảo đã được ngừng hoạt động

Người dân không có việc cần thiết được yêu cầu quay về, không ra đường.

Không cần lều bạt, Công an Hải Dương đội mưa làm nhiệm vụ.

Chuyển 152 trường hợp F2 thành F1 đi cách ly tập trung trong đêm

TP Hải Dương đã phát hiện 5 ca nhiễm Covid-19 trong khoảng 10 ngày trở lại đây.

Ngày 7/8, BN 751 (người Đà Nẵng) được công bố dương tính với Covid-19 khi nhập viện điều trị tại Hải Dương. Người nay đã đã tiếp xúc với nhiều người trên chuyến xe dịch vụ đi cùng và nhiều y bác sỹ tại bệnh viện, người dân tại nhà ăn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Lệnh cách ly lần 1 có hiệu lực 15 ngày kể từ hôm nay.

Ngày 11/8, BN 867, bảo vệ tại quán ăn Thế giới bò tươi mắc Covid-19. Nhận được thông tin, tỉnh Hải Dương đã gửi 8 mẫu F1 thuộc diện nghi ngờ lên Viện Vệ sinh dịch Trung ương xét nghiệm.

Phun hóa chất khử khuẩn khu dân cư có ca dương tính Covid-19.

Kết quả ngày 13/8 khẳng định, đã có 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 2 người cùng làm tại quán ăn, tiếp xúc với bệnh nhân 867, trường hợp còn lại là thông gia với bệnh nhân này.

Những trường hợp đó đã được cách ly tập trung tại Bệnh viện Đại học Y tế kỹ thuật Hải Dương từ tối 11/8.

Lực lượng y tế khử khuẩn đường phố.

Đến thời điểm này, TP Hải Dương xác định đã có lây nhiễm cộng đồng, chưa truy vết được nguồn lây.

Lãnh đạo TP Hải Dương chỉ huy việc bố trí khu cách ly tập trung trong đêm

Trao đổi với PV VietNamNet, Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long cho biết: Sau khi xuất hiện 3 ca nhiễm mới, địa phương đã yêu cầu phong tỏa ngay trong đêm khu vực quán Thế giới bò tươi ở 36 đường Ngô Quyền trong bán kính 250 m.

Vệ sinh công nghiệp, chuẩn bị giường chiếu cho người đến cách ly. Ảnh: BT Long

Đồng thời dựa vào kết quả truy vết của cơ quan công an, thành phố đã khẩn trương chỉ đạo chuyển 152 trường hợp F2 trở thành F1. Đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương.

Công tác đưa 152 F1 đến khu tập trung hoàn thành trước khi trời sáng. Ảnh: BT Long

Lãnh đạo TP Hải Dương đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn huy động nhân lực vệ sinh công nghiệp, bố trí giường chiếu, phun khử khuẩn tại khu ký túc xá được trưng dụng để chuyển người đến cách ly. Việc đưa người thuộc diện là F1 đi cách ly tập trung hoàn tất trước 5h sáng nay.

Nhiều người là F1 đã phối hợp đến khi cách ly tập trung sớm. Ảnh: BT Long

Các trường hợp ở phường Cẩm Thượng có liên quan đến quán Thế giới bò tươi thực hiện cách ly tại nhà. Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm của các trường hợp này báo cáo kết qủa ban đầu vào đầu giờ sáng nay.

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

