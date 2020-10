Sáng 4/10, ba quận 2, 9 và Thủ Đức đã có báo cáo nhanh về tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Đề án thành lập TP Thủ Đức.

Tại quận 9, theo báo cáo nhanh từ 13 phường tỷ lệ phiếu thu vào đạt 100%.

Theo đó, tổng số cử tri trên địa bàn quận tham gia đóng góp ý kiến là 142.090 người, trong đó có hơn 97% phiếu đồng ý. Về tên gọi sau khi sáp nhập là TP Thủ Đức, hơn 96% cử tri đồng ý.

Ngày 3/10, người dân đi bỏ phiếu cho ý kiến việc thành lập TP Thủ Đức

Tại quận 2 có 11 phường, theo báo cao nhanh tỷ lệ phiếu thu vào đạt 100%.

Trong đó, phường An Khánh có tỷ lệ người dân đồng tình thành lập TP Thủ Đức và tên gọi đơn vị hành chính mới đạt 52%.

Các phường An Lợi Đông, Thủ Thiêm, Bình An, An Phú có tỷ lệ người dân đồng tình Đề án thành lập TP Thủ Đức và tên gọi đạt từ 74% đến 91%.

Các phường còn lại vẫn đang kiểm phiếu.

Tại quận Thủ Đức, báo cáo nhanh cho biết có 192.724 cử tri đồng ý thành lập TP Thủ Đức, đạt tỷ lệ 97,89%; có 1.543 cử tri không đồng ý, đạt tỷ lệ 0.78%.

Đối với tên gọi TP Thủ Đức, có 191.980 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 97,51%.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đinh Văn Xuân (85 tuổi), nhà ở khu phố 3, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức bày tỏ: Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương sáp nhập ba quận thành TP Thủ Đức. Trước mắt, sẽ tinh gọn được bộ máy theo chủ trương mà Trung ương triển khai từ lâu...

Người dân phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức tham gia bỏ phiếu

Đồng quan điểm, ông Trần Văn Cường (KP 3, quận Thủ Đức) cho rằng, việc nâng cấp ba quận thành TP Thủ Đức rất có ý nghĩa, vì cái tên này nó có lịch sử từ lâu khi ba quận còn là một huyện. Nay, trở lại tên Thủ Đức nó mang ý nghĩa kết nối truyền thống với TP phố mới thành lập.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức, với tỷ lệ hơn 99,45% người dân tham gia bỏ phiếu, thể hiện sự quan tâm rất lớn của người dân đối với Đề án thành lập TP Thủ Đức.

Với tỷ lệ đồng ý trên 97% cho thấy, người dân đồng tình với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và thành lập TP Thủ Đức.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, quận sẽ tiếp tục thực hiện thảo luận trong phiên họp chuyên đề của HĐND phường và quận vào tuần sau.

