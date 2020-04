Nếu không phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới, dự kiến ngày 15/4 sẽ kết thúc theo dõi chuỗi lây nhiễm tại quán bar Buddha.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính đến nay TP ghi nhận 54 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 40 ca đã khỏi bệnh, trong sáng hôm nay (12/4) không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới.

Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 354, trong đó có 352 trường hợp có kết quả âm tính, 02 trường hợp đang đợi kết quả.

Tổng số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của TP là 259 người, hết theo dõi là 11.239 người. Tổng số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận, huyện là 93 người, hết theo dõi là 1.682 người.

Số người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 484 người, hết thời gian theo dõi 6.746 người.

Riêng tại quán bar Buddha, quận 2 đến nay số ca dương tính Covid-19 dừng lại ở con số 18 ca. Các đơn vị y tế đã tiến hành các hoạt động giám sát chống dịch, xử lý chuỗi lây nhiễm liên quan quán bar Buddha. “Nếu không phát hiện thêm trường hợp nhiễm mới, dự kiến 15/4 sẽ kết thúc theo dõi chuỗi lây nhiễm này”, theo HCDC.

Ngoài ra, HCDC trong ngày 11/4/2020 đã kiểm tra 10 xí nghiệp, nhà máy tại quận Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi, trong đó có 5 doanh nghiệp có trên 3.000 công nhân. Kết quả: 03 đơn vị có chỉ số rủi ro lây nhiễm thấp, 07 đơn vị có chỉ số rủi ro trung bình. HCDC đã đề xuất các công ty có yếu tố rủi ro lây nhiễm trung bình tiếp tục hoạt động nhưng cần khắc phục những hạn chế nhằm cải thiện chỉ số rủi ro lây nhiễm và sẽ được kiểm tra đánh giá lại sau 7 ngày.

Về hoạt động xét nghiệm, HCDC cũng phối hợp triển khai xét nghiệm sàng lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, khu lưu trú công nhân. Phối hợp triển khai 62 chốt kiểm dịch, thực hiện kiểm dịch người ra vào thành phố.

Trong một diễn biến liên quan, tối 11/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến “về thống nhất quan điểm việc tạm ngưng sản xuất ở Công ty TNHH PouYuen Việt Nam trong 3 ngày, từ 13 đến 15/4”.

Theo UBND TP.HCM, Công ty PouYuen Việt Nam có quy mô rất lớn với khoảng 70.000 lao động, làm việc 3 ca (có ca đêm), hằng ngày trên 800 xe đưa rước công nhân nên không đáp ứng được Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp nếu dịch bệnh xảy ra tại đây, hậu quả sẽ vô cùng lớn, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân Công ty PouYuen Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân ở các doanh nghiệp lân cận và 4 tỉnh giáp ranh TP là Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tây Ninh.

“Từ tình hình trên, UBND TP.HCM xin Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo về vấn đề này để TP.HCM có cơ sở thực hiện”, văn bản ghi.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm tại công ty này là 91%, nằm trong khung phải dừng hoạt động. Do đó, Sở Y tế và Sở LĐ&TBXH đã đề xuất việc tạm ngưng hoạt động của công ty do không đảm bảo an toàn trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

