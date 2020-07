Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cảnh báo sẽ có khoảng 15-20 nghìn người từ Đà Nẵng về thủ đô nên nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19, SARS-CoV-2) của TP Hà Nội chiều nay (27/7) họp phiên thứ 43 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Báo cáo mở đầu, GĐ Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, cả nước lũy tích đến 15h chiều nay đã có 420 ca mắc Covid-19 tại 36 tỉnh, thành phố. Trong đó có 365 trường hợp được công bố khỏi bệnh và chưa có trường hợp tử vong. Đặc biệt, trong tuần vừa qua đã ghi nhận 4 trường hợp mắc tại cộng đồng (3 ca tại Đà Nẵng và 1 ca tại Quảng Ngãi) nên nhiều nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trong thời gian tới.

Sở Y tế nhận định, tình hình dịch trên địa bàn Hà Nội vẫn được kiểm soát tốt, đã qua 103 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca bệnh mắc mới tại cộng đồng, các ổ dịch đều đã kết thúc.

Tuy nhiên dịch bệnh này hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt là Đà Nẵng. Hiện nay đang là mùa hè, việc giao lưu đi lại đặc biệt là nghỉ dưỡng của người dân giữa các tỉnh thành là rất lớn và nhiều người dân đã không còn tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... nên tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện và lây lan tại cộng đồng trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tiếp theo.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương thông tin quận có 504 trường hợp đi tham quan và công tác ở Đà Nẵng, quận đã rà soát có 1 ca nghi ngờ. Người này đi Đà Nẵng từ 13-16/7, nghiện thuốc lá, có biểu hiện ho, sau khi đưa vào BV Bắc Thăng Long để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đáng mừng là đã âm tính.

Về số người nước ngoài, quận Bắc Từ Liêm có 56 người chủ yếu các chuyên gia, nhân viên đại sứ quán, các tập đoàn quốc tế. Nhóm đối tượng này sống ở KĐT Ciputra và Tây Hồ Tây, 1 số người cách ly tại nhà 14 ngày không có hiện tượng gì bất thường.

Còn theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, sau khi rà soát, đến sáng hôm nay, trên địa bàn quận còn cách ly 37 người đi từ vùng dịch về, với 375 cơ sở lưu trú đang hoạt động, có 151 người làm việc, không có nhập cảnh trái phép. Người đi từ Đà Nẵng về từ 1/7 đến nay có 526 người, quận đã khuyến cáo các công dân này tự cách ly tại nhà.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai thông tin quận có gần 400 người đi từ Đà Nẵng về, riêng trong hôm qua có 76 người bay từ Đà Nẵng về đã được cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tại quận Hai Bà Trưng chưa phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép, từ ngày 12/7 đến nay số các cán bộ công chức viên chức đi từ Đà Nằng về có 587 người. Trong đó có 6 trường hợp đang theo dõi do có biểu hiện ho, sốt. 14 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Ngoài ra còn có 2 phi công đi từ vùng dịch về cách ly tại nhà.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân cho biết quận đã rà soát được 178 trường hợp từ Đà Nẵng trở về, quận đã giao cho trung tâm y tế và phòng y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật tư khi có trường hợp nghi ngờ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết tình hình diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Đà Nẵng đã có 4 ca chính thức và 12 ca nghi ngờ, tổng cộng 16 ca.

"Khách du lịch tại Đà Nẵng khoảng 80 nghìn người, có thể khoảng 15-20 nghìn người từ Đà Nẵng sẽ trở ra Hà Nội, nguy cơ rất cao" ông Qúy đánh giá.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị cần ngăn chặn tối đa, không để lây lan, đặc biệt khách du lịch từ Đà Nẵng về. Với khách du lịch từ Đà Nẵng mà thuộc trường hợp F1-F2 thì phải theo dõi, nếu có người Hà Nội thì đề xuất cách ly theo đúng quy định.

Ông Qúy lưu ý, hiện nay Đà Nẵng phong toả 6 địa điểm, khách Hà Nội qua các địa điểm này mà về Hà Nội thì đề nghị cách ly tại nhà, tổ chức xét nghiệm, chính quyền địa phương giám sát, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Với khách đến từ các khu vực khác thì đề nghị khai báo y tế và hạn chế tiếp xúc với người khác, khuyến khích làm việc tại nhà, khi có biểu hiện triệu chứng thì đến cơ sở y tế để khai báo và xử lý theo quy định.

Cần rà soát, phát hiện, khai báo chính quyền tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép. "Trong thời gian qua chúng ta có 19 trường hợp nhập cảnh trái phép, rất may các địa phương, cơ quan công an và nhân dân phát hiện, yêu cầu tổ chức cách ly và 19 người âm tính. Hiện công an xử lý theo quy định" Phó Chủ tịch TP thông tin thêm.

