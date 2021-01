Sáng nay, Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) tiến hành phong tỏa, khám xét quán bar Vegas (79 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh TT-Huế) nghi liên quan đến đường dây cá độ bóng đá.