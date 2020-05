Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay khẳng định không có việc cán bộ công an xé váy của một phụ nữ và rút súng đe dọa người dân như thông tin trên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 12/5, trên tài khoản facebook Vũ Thị Hồng chia sẻ bài viết có nội dung anh Vũ Đức Thuận (cán bộ Công an huyện Hải Hà) xông vào nhà ép em trai người này lên trụ sở mà không có lý do chính đáng, không có giấy mời, giấy triệu tập.

Ngoài ra, bài viết còn cho hay anh Thuận đã tát chị Hồng, xé váy của mẹ, xé áo của em trai chị này và rút súng dọa gia đình.

Hình ảnh ghi lại bằng camera tại nhà Vương

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an huyện Hải Hà xác minh, làm rõ.

Theo kết quả xác minh, nội dung vụ việc như sau: Khoảng 21h30 ngày 11/5, Công an huyện Hải Hà nhận tin trình báo của người dân về việc có nhóm thanh niên khoảng 10 người, trong đó có Vũ Văn Vương (SN 2004, thôn 1, xã Quảng Phong) mang theo hung khí, đi xe máy lạng lách, đánh võng tại ngã 6, khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, thị trấn Quảng Hà.

Dao và điếu cày Vương dùng để tấn công tổ công tác

Công an huyện Hải Hà đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị trấn Quảng Hà tuần tra, ngăn chặn hành vi đánh nhau của nhóm thanh niên. 3 cán bộ là Vũ Đức Thuận, Bùi Trung Chiến, Vũ Văn Toán được phân công đến nhà yêu cầu Vương lên trụ sở Công an huyện để làm việc.

Vương tỏ thái độ không chấp hành, chửi bới tổ công tác. Tiếp đó, Vương chạy đi lấy 1 con dao rồi lao vào định chém anh Thuận. Anh Thuận liền rút chiếc bật lửa hình khẩu súng từ trong túi quần ra nhằm dọa không cho Vương tiếp cận tấn công mình (chiếc bật lửa này là do nhóm thanh niên vứt lại khi bị truy đuổi). Thời điểm đó, anh Toán đã cùng gia đình kịp thời ngăn chặn, tước dao nhưng Vương tiếp tục chạy ra ngoài lấy điếu cày để tấn công.

Dữ liệu được trích xuất từ camera của gia đình Vương cho thấy, không có hình ảnh thể hiện việc anh Thuận xé váy bà Hanh (mẹ Vương), xé áo Vương và tát Vũ Thị Hồng (SN 1999, chị của Vương) như nội dung Hồng chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh chỉ thể hiện việc Vương liên tục chửi bới, xúc phạm tổ công tác.

Trước khi xảy ra vụ việc nói trên, trên Facebook, Vương từng hẹn giải quyết mâu thuẫn với 1 người tại khu vực ngã 6, thị trấn Quảng Hà vào lúc 20h ngày 11/5.

Dù mới chỉ 16 tuổi, nhưng Vũ Văn Vương (trú thôn 1, xã Quảng Phong) đã có 1 tiền sự. Cụ thể, ngày 11/1, Vương dùng dao chém gây thương tích 20% cho người khác, nhưng khi thực hiện hành vi, Vương chưa đủ 16 tuổi nên không bị xử lý hình sự mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Công an huyện Hải Hà đang củng cố hồ sơ, tài liệu, lấy lời khai của những người có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phạm Công