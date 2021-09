Qua xác minh vụ việc cưỡng chế người phụ nữ do không chịu đi xét nghiệm ở Bình Dương, cơ quan chức năng đã quyết định hình thức xử lý đối với lãnh đạo địa phương.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) phá cửa, cưỡng chế đưa ra ngoài đi xét nghiệm gây bức xúc, cơ quan chức năng TP Thuận An đã thống nhất hình thức xử lý sai phạm.

Bí thư phường Vĩnh Phú xin lỗi chị Lan sau vụ cưỡng chế - Ảnh: X.A

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Thuận An đã họp và quyết định kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Võ Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Vĩnh Phú.

Sau khi làm việc với các bên liên quan, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Thuận An nhận thấy ông Quan bị nóng vội trong công tác xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng dẫn đến việc chỉ đạo công an cưỡng chế chị Hoàng Thị Phương Lan.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thuận An, các vụ việc liên quan đến việc cưỡng chế phải do Chủ tịch UBND cấp huyện, thị, TP ra quyết định. Do đó, việc phường Vĩnh Phú cưỡng chế đối với người dân là không đúng quy định, trình tự của pháp luật, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận.

Tuy vậy, cơ quan chức năng nhận thấy sự việc xảy ra trong trường hợp khẩn cấp, liên quan đến tình huống cấp bách trong phòng chống dịch bệnh nên phường đã tiến hành cưỡng chế.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phường đã bị nóng vội, vì muốn đảm bảo an toàn cho người dân trong công tác phòng chống dịch, không nhằm mục đích cá nhân.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cưỡng chế trên là do chị Lan không hợp tác với cơ quan chức năng, khóa cửa ở trong nhà dù đã được thông báo trước đó.

Do vậy, cơ quan chức năng đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Lan về hành vi không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh để mang tính răn đe, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Trước đó, vào chiều ngày 29/9, ông Võ Thanh Quan và đoàn công tác của Thành ủy TP Thuận An đã đến nhà xin lỗi chị Lan sau hành vi cưỡng chế. Tuy vậy chị Lan không đồng ý lời xin lỗi do bị ảnh hưởng đến tinh thần và vật chất.

Xuân An