Lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát phương tiện bằng ứng dụng "di biến động dân cư" khu vực nội đô TP.HCM khiến phương tiện ùn ứ kéo dài.

Đầu giờ chiều 14/8, trên đường Phan Đăng Lưu và Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh), Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Hàng trăm phương tiện xe máy nhích từng mét qua chốt.

Tại đây, lực lượng CSGT, công an kiểm soát chặt từng người dân về lý do người dân ra đường...

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Phan Đăng Lưu kiểm soát "di biến động dân cư"

Do ngày đầu thực hiện nên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài

Theo một cán bộ trực chốt đường Phan Đăng Lưu, hôm nay là ngày đầu lực lượng tại chốt dừng xe, yêu cầu người dân qua lại quét mã QR và khai báo thông tin qua hệ thống "di biến động dân cư" tại địa chỉ website http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Đây là hệ thống do Bộ Công an chủ động nghiên cứu, xây dựng xuất phát từ những yêu cầu trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Hệ thống khai báo y tế gắn với việc quản lý di biến động công dân sẽ quản lý tập trung di biến động của công dân, khi có yêu cầu cần khoanh vùng, truy vết phát hiện F0, F1 hệ thống sẽ đưa ra lịch trình di chuyển của F một cách chính xác.

Thông tin hướng dẫn của lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát phương tiện bằng ứng dụng 'di biến động dân cư'

Lực lượng trực chốt dùng smartphone để quét mã QR, kiểm tra người dân khai báo y tế tại địa chỉ: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn

Người dân thực hiện khai báo y tế

Tại chốt kiểm soát dịch đường Phan Đăng Lưu, Lê Văn Duyệt người dân gặp nhiều khó khăn triển khai quét mã QR kiểm tra “di biến động dân cư” dẫn đến các phương tiện ùn ứ, tập trung rất đông tại chốt kiểm soát dịch. Hàng trăm phương tiện phải quay đầu tìm đường khác.

Việc các phương tiện ùn ứ cục bộ, kẹt xe là do người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã chậm do chói nắng và camera điện thoại của người dân đã bị mờ, màn hình bị trầy nên không thể truy cập được.

Ngoài ra, khi người dân quét mã QR để khai báo thì thường gặp tình trạng không có internet để truy cập (không 3G hoặc 4G). Hơn nữa do lực lượng chức năng đều phải sử dụng điện thoại cá nhân để truy cập kiểm tra thông tin từ người dân khai báo nên bị quá tải, dẫn đến bị hết pin, hết dung lượng truy cập internet.

Một lý do khác dẫn đến tình trạng ùn ứ là do người dân phải khai báo qua một phần mềm trung gian, đó là phải quét một mã QR rồi khai báo, sau đó sẽ ra thêm một mã QR nữa. Lúc này lực lượng chức năng sẽ sử dụng phần mềm kiểm soát dịch kết nối với dữ liệu dân cư quét mã QR này của người dân, từ đó nhập vào hệ thống và đối chiếu hợp lệ mới cho người dân đi qua. Tất cả quá trình này khiến việc triển khai đôi khi bị chậm hơn so với trước.

Đồng thời, các quận huyện chưa triển khai đồng bộ nên người dân vẫn còn thắc mắc và lúng túng trong việc quét mã QR kiểm tra “di biến động dân cư”.

Tuy nhiên việc triển khai “di biến động dân cư” vẫn có những ưu điểm nhất định khi toàn bộ người dân khi quét mã đều hiển thị trong dữ liệu của Bộ Công an và được cho qua chốt kiểm soát dịch.

Theo lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch, hiện nay TP.HCM vẫn đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành uỷ TP.HCM nhưng không hiểu sao người dân vẫn ra đường nhiều. Khi triển khai việc quét phần mã QR “di biến động dân cư” thì lượng xe ùn ứ kéo dài.

Hầu hết người dân ra đường đều có các lý do như vận chuyển hàng hoá, đi khám bệnh, tiêm vắc xin, đi mua nhu yếu phẩm....

Ùn tắc giao thông kéo dài trên đường Phan Đăng Lưu

Trong ngày đầu triển khai ở khu vực nội đô, lực lượng chức năng và người dân đều lúng túng...

Một shipper trình mã QR để lực lượng chức năng kiểm tra

Trong ảnh, lực lượng chức chốt Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) đang kiểm soát chặt người dân ra vào quận

Chốt kiểm soát đường Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh) xảy ra tình trạng người dân xếp hàng dài để làm thủ tục khai báo y tế

