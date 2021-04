Sáng nay, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cùng với đại diện Tổng cục Đường bộ, các cơ quan ban ngành TP Hà Nội kiểm tra công tác phòng dịch tại các bến xe.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Kiểm tra Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), ông Khuất Việt Hùng cho biết, diễn biến dịch Covid-19 ở các nước láng giềng đang hết sức phức tạp, chúng ta phải thực hiện thật nghiêm công tác phòng dịch.

Sau khi nhắc nhở một số hành khách không đeo khẩu trang khi lên xe, ông Hùng yêu cầu bến xe liên tục nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là lái xe và phụ xe yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang, rửa tay nước sát khuẩn.

Đối với hành khách, Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia lưu ý, nên vào bến mua vé thay vì đứng ngoài đường chờ xe để đảm bảo công tác phòng dịch, không bị nhồi nhét.

Ông Khuất Việt Hùng cùng các lực lượng chức năng kiểm tra bến xe

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, công tác triển khai phòng dịch và tổ chức hoạt động vận tải đang được các bến xe triển khai tương đối tốt.

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra vẫn có tình trạng hành khách đeo khẩu trang không đúng quy định, khẩu trang quá cũ. Ngoài ra, công tác khai báo y tế điện tử còn yếu. Nguyên nhân do khả năng sử dụng điện thoại thông minh của một bộ phận người dân còn hạn chế.

“Trước thực trạng đó, ban quản lý các bến phải yêu cầu nhà xe chuẩn bị khẩu trang cho hành khách; cử lực lượng hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử, hỗ trợ Bộ GTVT trong việc phối hợp truy vết các đối tượng nghi nhiễm.

Các bến xe kiên quyết từ chối trường hợp hành khách cố tình không tuân thủ quy định phòng dịch khi vào bến. Ngoài ra, quá trình kiểm tra thân nhiệt tại bến xe, nếu phát hiện người có thân nhiệt cao hoặc dấu hiệu bất thường thì phải liên hệ ngay với cơ quan y tế để kịp thời cách ly, xét nghiệm”, bà Hiền yêu cầu.

CSGT kiểm tra trước dịp nghỉ lễ

Cũng trong sáng nay, tổ công tác của Đội CSGT số 14, phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Ban quản lý Bến xe Giáp Bát kiểm tra thực tế bến xe trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết đã yêu cầu các đơn vị vận tải đảm bảo các chuyến xe, lượt xe đăng kí cụ thể và chuẩn bị sẵn dự phòng một lượng xe nhất định. Ngoài ra bến xe còn phối hợp với các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, công an quận, công an phường để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bến xe.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an Hà Nội cho hay, việc lực lượng CSGT trên địa bàn xuống kiểm tra trực tiếp tại bến xe được hiểu như việc kiểm tra ngay từ đầu nguồn để đảm bảo an toàn từ khi xe xuất bến.

Lượng khách có thể tăng tới 250%

Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, theo dự báo, lưu lượng hành khách đến các bến xe trọng điểm của Hà Nội bắt đầu tăng cao từ ngày 29/4 đến hết ngày 30/4.

Lượng hành khách tới bến xe khá đông

Hiện, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 400 phù hiệu xe tăng cường để đảm bảo thuận tiện cho việc giải tỏa hành khách.

Ông Trịnh Hoài Lam, Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết, trong buổi sáng hôm nay, lượng hành khách đổ về bến này tăng khoảng 20% so với ngày thường. Bến xe đã dự phòng 100 lượt xe tăng cường, đảm bảo kịp thời giải tỏa lượng khách tăng đột biến vào thời gian cao điểm.

Sở GTVT Hà Nội đã bố trí 7 tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh tại các bến xe.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở GTVT cho hay: "Ngoài 7 tổ công tác, Sở đã bố trí 62 điểm trực chốt trên khắp các tuyến đường cửa ngõ để kiểm soát, phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ".

Vũ Điệp - Đình Hiếu